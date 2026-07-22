/चेहरे पर मुस्कान, हाथ पकड़कर कमरे में लाए, जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच शरद पवार से मिले PM मोदी, जानें उस कागज में क्या लिखा था?

Sharad Pawar meet PM Modi: दिल्ली के संसद भवन में एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली. एनसीपी (एसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. हालांकि यह एक शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब देश में NEET-UG पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है.
NEET-UG विवाद और छात्रों का समर्थन
इस मुलाकात से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे थे. छात्र NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. शरद पवार की पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का पूरा समर्थन किया है. शरद पवार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करे और सही कदम उठाए.
सरकार की जवाबदेही पर पवार का बयान
शरद पवार ने कहा, "भारतीय संविधान ने देश के हर नागरिक के अधिकारों और हक की सुरक्षा की है और सरकार व प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हैं. इसलिए, अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों और नागरिकों को दबाने के बजाय, सरकार को उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए और उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए."
NCP-SCP chief Sharad Pawar and party MP Supriya Sule met Prime Minister Narendra Modi at the Parliament, in Delhi. pic.twitter.com/0mcy7ODLSH
— ANI (@ANI) July 22, 2026
NDA में शामिल होने की अफवाहों पर विराम
दूसरी ओर, महाराष्ट्र की राजनीति में यह चर्चा जोर पकड़ रही थी कि शरद पवार की पार्टी NDA में शामिल हो सकती है या किसी अन्य दल में विलय कर सकती है. इन सभी अटकलों को सुप्रिया सुले ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है. मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि उनकी पार्टी को किसी भी दल से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है.
किसी भी पार्टी से नहीं मिला कोई प्रस्ताव
सुप्रिया सुले ने बताया कि पवार साहब, मैं, जयंत पाटिल या अनिल देशमुख, हममें से किसी भी वरिष्ठ नेता को बीजेपी, कांग्रेस या NDA के किसी सहयोगी दल से कोई ऑफर नहीं मिला है. हाल ही में मुंबई में एनसीपी (एसपी) के नेता जयंत पाटिल और सत्ताधारी दल के नेताओं के बीच देर रात बैठकें हुई थीं. इस पर सफाई देते हुए पार्टी ने स्पष्ट किया कि वे बैठकें केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए थीं, उनका किसी राजनीतिक उलटफेर से कोई लेना-देना नहीं है.