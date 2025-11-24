Advertisement
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार

अजित पवार के फंड के लिए वोट वाले बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है. ये कमेंट ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:18 AM IST
Ajit Pawar's 'Vote for Funds' statement: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान पर विवाद शुरू हो गया है. उन्होंने मालेगांव (Malegaon) में जनसभा के दौरान कहा था कि अगर मुझे वोट नहीं मिलेगा तो मैं आपका फंड रोक दूंगा. इस पर एनसीपी (शरद पवार) के राष्ट्रीय सचिव क्लाइड क्रैस्टो (Clyde Crasto) ने पलटवार किया है.

"वो होशियार इंसान हैं लेकिन.."
उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अजित पवार एक होशियार और समझदार इंसान हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ जाने के बाद उनका बिहेवियर और उनकी सोच भाजपा जैसी ही हो गई है. उन्हें ये समझना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं रह जाते. जहां तक फंड की बात है, वो उनकी पार्टी का नहीं है.

 

चुनाव पर असर डालने की कोशिश?
क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि वो वित्त मंत्री हैं और इस तरह के बयान देकर वह चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं. ये इलेक्शन का टाइम है, चुनाव आयोग पर पहले से ही सवालिया निशान लगा हुआ है. अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग इसे किस तरह देखता है. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. ये बीजेपी की सरकार लोगों के खिलाफ काम कर रही है, सीएम को भी इस मामले को देखना चाहिए.

गठबंधन पर क्या बोले?
महाराष्ट्र में गठबंधन पर क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि हर पार्टी का अपना विचार होता है. शरद पवार (Sharad Pawar) हमेशा कहते रहे हैं कि सबको साथ में आकर सेवा करनी चाहिए. समय के साथ सब सामने आ जाएगा.

SIR पर सवाल
उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का मुद्दा है. जब हम सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं. एक घर के अंदर 70 लोगों का नाम वोटर आईडी में कैसे रजिस्टर हो सकता है? इसका जवाब उन्हें देना होगा. घुसपैठियों को देखने का काम सरकार का है.

अजित पवार ने क्या कहा था?
राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मालेगांव में कहा था, “आपके पास वोट हैं, मेरे पास पैसे हैं. अगर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, नहीं चुनेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं करूंगा.” उनके इस बयान से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई और बयानबाजी भी जारी है.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Ajit PawarNCPshard pawarClyde Crasto

