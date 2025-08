वो कौन थे, जिन्होंने मंदिर जाने, पानी पीने से रोका...जितेंद्र आव्हाड का नया बयान, बोले- मैं हिंदू लेकिन...

Jitendra Awhad New Statement Over Sanatan: सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले NCP-SP विधायक जितेंद्र आव्हाड ने अपने बयान पर सफाई दी है. उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा,'मैं एक हिंदू हूं और हिंदू धर्म की कुरीतियों को जानता हूं लेकिन मुझे इस पर गर्व है क्योंकि यह बदलाव को स्वीकार करता है. अगर हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम 5000 साल पीछे चले जाएंगे, जहां छुआछूत थी और पीने के पानी और शिक्षा का अधिकार नहीं था.'

भारत को बर्बाद करने के पीछे सनातन धर्म बताने वाले जितेंद्र ने आगे कहा,'वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें मंदिरों में जाने से रोका? वो कौन लोग थे जिन्होंने शिवाजी महाराज के 'राज्याभिषेक' को रोका? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को शिक्षा के लिए स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी. आज भारत की 90 फीसद आबादी 'शूद्र' है. इतिहास हमें बताता है कि भारत में शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था. आंबेडकर की वजह से ही हमारी महिलाएं घर से बाहर दिखाई देती हैं. महात्मा फुले की वजह से ही उन्हें शिक्षा मिल रही है. अगर 'मनु' (मनुस्मृति) हमारा संविधान होता तो ऐसा नियम लागू होता जिसमें संभोग की अनुमति होती और फिर उन महिलाओं को छोड़ दिया जाता. सनातन और हिंदू धर्म को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए.'

#WATCH | On his statement on Sanatan Dharma, NCP-SC leader Jitendra Awhad says, "I am a Hindu and I know the evil practices of Hinduism. But I am proud of it because it accepts change... We will go back 5000 years if we don't accept change, where there was untouchability and… pic.twitter.com/f7kze7828j

— ANI (@ANI) August 4, 2025