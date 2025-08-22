अचानक फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब

Maharashtra News: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर हलचल देखी जाती है. इन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को लेकर भी वही हलचल है क्योंकि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी-एससी नेता शरद पवार को फोन किया और सीपी राधाकृष्णन के लिए उनका समर्थन मांगा. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमसे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने का आग्रह किया था, क्योंकि वह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं पर यह संभव नहीं है क्योंकि वह हमारी विचारधारा से सहमत नहीं हैं.

Mumbai | NCP SCP chief Sharad Pawar says, "Maharashtra CM Devendra Fadnavis urged us to support the NDA's VP candidate, CP Radhakrishnan, as he is the Governor of Maharashtra. It is not possible as he does not align with our ideology. Also, CP Radhakrishnan was the Governor of… pic.twitter.com/aLcvKeHoW9 — ANI (@ANI) August 22, 2025

इसके अलावा कहा कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे तब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसियों ने राजभवन जाते समय गिरफ्तार कर लिया था. सीएम ने अनुरोध किया था कि उन्हें राजभवन में गिरफ्तार न किया जाए, वह बाहर आकर आत्मसमर्पण कर देंगे लेकिन उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया. इस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया गया. इसलिए, हम उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकते जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते.

सीएम ने किया था फोन

महाराष्ट्र के सीएम ने सीपी राधाकृष्णन के समर्थन के लिए फोन किया था. उसके बाद उन्होंने कहा कि 'मैंने उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी से बात की और उनसे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल (सीपी राधाकृष्णन) की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया. उद्धव जी ने मुझसे कहा कि वे चर्चा करेंगे और मुझे बताएंगे.

कब होगा मतदान?

एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है जबकि विपक्षी अलायंस ने पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा जताया है. आगामी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और उसी दिन मतगणना भी होनी है.