'पेट्रोल जिहाद' करके दिखाओ...पीएम की अपील के विरोध में शरद पवार के विधायक का अनोखा प्रदर्शन, घोड़े, बैलगाड़ियों पर हुए सवार

PM Modi Appeal: पीएम मोदी ने देश वासियों से तेल बचाने की अपील की है, जिसके बाद महाराष्ट्र के NCP (SP) से विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ठाणे में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही घोड़े पर सवार होकर सीधे नगर निगम मुख्यालय में प्रवेश किया.
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Jitendra Awhad: पीएम मोदी ने देश वासियों से तेल बचाने की अपील की थी. कहीं-कहीं पर इसका लोग पालन कर रहे हैं तो कहीं-कहीं पर विरोध देखने को मिल रहा है. NCP (SP) के महाराष्ट्र विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के विरोध में, घोड़े पर सवार होकर सीधे नगर निगम मुख्यालय में प्रवेश किया. साथ ही विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ठाणे में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने सांकेतिक रूप से "ईंधन बचाने" के लिए घोड़ों और बैलगाड़ियों से यात्रा भी की.
MLA जितेंद्र आव्हाड ने विरोध करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव खत्म होने तक वे चुप रहे, और उसके बाद ही यह सारा नाटक शुरू हुआ, वे खुद तो दुनिया भर की सैर करते हैं, जबकि यहां के लोगों को भूखा छोड़ दिया गया है. ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, फिर भी, उन्हें इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता.
उनके हर मंत्री के पीछे गाड़ियों का काफिला चलता है, उन्होंने पूरे देश को एक मजाक बनाकर रख दिया है. पिछले दो सालों से देश की हालत बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है और यह इससे भी ज्यादा नीचे गिरने वाली है. हालात सुधरने वाले नहीं हैं. ऐसी भयंकर महंगाई सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लेगी.
यह बिल्कुल वैसी ही महंगाई होगी जैसी लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में, चीन के साथ युद्ध के समय देखने को मिली थी, उस समय, इस देश के नागरिकों को ज्वार खाने पर मजबूर होना पड़ा था, हम फिर से वही ज्वार और बाजरा खाने पर मजबूर हो जाएंगे, वे दिन वापस आ रहे हैं. ट्रंप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे, वे अपनी धौंस जमाएंगे और हम पर दादागिरी करेंगे, हमें तो यह भी समझ नहीं आएगा कि किसका साथ दें. ईरान कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, है ना?
इसके अलावा कहा कि वे बार-बार यही रट लगाते रहते हैं, "हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद करेंगे, तो अब जाओ और "पेट्रोल जिहाद" करके दिखाओ! अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने से मना कर दो! हर किसी को घोडा-गाड़ी पर चलना पड़ेगा, हालांकि गरीब लोग तो घोड़ा भी नहीं खरीद पाएंगे, वे उसे खिलाएंगे क्या? उन्हें पैसे कहां से मिलेंगे?
हर चीज के लिए लंबी कतारें लगेंगी, राशन की दुकानों के बाहर भी लंबी-लंबी लाइनें लगी होंगी, देश इसी तरह की एक बेहद बुरी हालत की तरफ बढ़ रहा है. यह किस तरह की तानाशाही है? वे आधी रात को अचानक हम पर नोटबंदी थोप देते हैं. वे रात में ही आदेश जारी करते हैं, सोना मत खरीदो! ईंधन का इस्तेमाल मत करो! आखिर उन्हें हर बात रात सात बजे के बाद ही क्यों सूझती है? क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि शाम 7 बजे के बाद दुनिया में क्या होता है? अब से खास तौर पर 7:30 से 8:00 बजे के बीच किसी भी तरह के ईंधन का इस्तेमाल न करें.
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