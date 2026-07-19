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राजनाथ के पैर छूती दिखीं सुप्रिया सुले, तो नड्डा के कंधे पर जयराम रमेश का हाथ… दिल्ली से महाराष्ट्र तक बढ़ी सियासी हलचल

मानसून सत्र की शुरुआत होने से एक दिन पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. इस बैठक के संपन्न होने के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 19, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:39 PM IST
राजनाथ के पैर छूती दिखीं सुप्रिया सुले, तो नड्डा के कंधे पर जयराम रमेश का हाथ… दिल्ली से महाराष्ट्र तक बढ़ी सियासी हलचल
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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