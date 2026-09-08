/CSAM विज्ञापनों पर NCPCR का बड़ा कदम: मेटा इंडिया हेड को समन, 9 सितंबर को आयोग के सामने होना होगा पेश

इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने इस गंभीर मामले में जांच तेज कर दी है. इसके तहत मेटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड को 9 सितंबर को आयोग के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया है. यह मामला बीबीसी की एक इन्वेस्टिगेटिव के बाद सामने आया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर दिखने वाले सभी विज्ञापन पहले Meta के मॉडरेशन सिस्टम से मंजूरी मिलने के बाद ही लाइव होते हैं.
इस पर आयोग ने 3 जुलाई 2026 को खुद संज्ञान लेते हुए मेटा से जवाब मांगा था, मेटा ने करीब एक हफ्ते बाद अपनी सफाई दी थी. अब आयोग इस जवाब और मामले की गहराई से जांच कर रहा है, इसलिए मेटा इंडिया के प्रमुख को जरूरी जानकारी के साथ पेश होने के लिए बुलाया गया है.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले पेड विज्ञापन चल रहे थे, जिनसे कंपनी कमाई भी कर रही थी. जांच में पता चला था कि ये विज्ञापन यूजर्स को सीधे टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर ले जाते थे, जहां पैसों के बदले बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो बेचे जा रहे थे. बीबीसी की रिपोर्टर ने खुद अपनी इंस्टाग्राम फीड पर ऐसे विज्ञापन देखे थे, इस पर पुलिस, पूर्व मेटा अधिकारियों और रिटायर्ड जज से बात की गई थी. जानकारों का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और अदालत इस पर सीधी कार्रवाई कर सकती है.
इस मामले पर मेटा का कहना है कि वह बच्चों के शोषण के खिलाफ बेहद सख्त है. कंपनी का दावा है कि नियमों के खिलाफ दिखने वाले विज्ञापनों को फौरन हटा दिया जाता है और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी जाती है. दूसरी तरफ, मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पहले ही दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश दे रखे हैं. अब बाल अधिकार आयोग (NCPCR) की इस नई कार्रवाई से मेटा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.