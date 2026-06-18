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खुद का अध्यक्ष परछाई में! अब शिवसेना के बागियों पर डोरे डाल रही NCPI, दे दिया खुला न्योता

NCPI: नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) फिर चर्चाओं में है. इस पार्टी ने शिवसेना से बगावत करने वाले सांसदों का स्वागत किया है. जो उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:52 AM IST
खुद का अध्यक्ष परछाई में! अब शिवसेना के बागियों पर डोरे डाल रही NCPI, दे दिया खुला न्योता

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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