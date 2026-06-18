Shiv Sena: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से जिस तरह से टीएमसी में बगावत हुई उसने सियासी दिग्गजों को हैरान कर दिया है. जैसे ही टीएमसी में बगावत हुई तो कोलकाता में नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) चर्चाओं में आ गई. अब इस पार्टी ने शिवसेना (UBT) के उन सांसदों का स्वागत किया है, जो उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं.
एक X पोस्ट में पार्टी ने कहा, हम उन सभी शिवसेना UBT MPs का स्वागत करते हैं जो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं. पार्टी ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उसके MPs 20 से बढ़कर 22 हो जाएंगे. इससे पहले MP काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि आने वाले दिनों में NCPI की पार्लियामेंट्री ताकत 20 MPs से बढ़कर 22 MPs होने की उम्मीद है.
एक तरफ ये पार्टी बागियों को अपने खेमे में शामिल करने में लगी है तो सबसे दिलचस्प बात ये है कि NCPI के कई संस्थापक सदस्य खुद अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं जानते हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि NCPI पार्टी की बैठक में मुख्य चर्चा शिवसेना के संभावित सांसदों के शामिल होने पर नहीं, बल्कि नए अध्यक्ष ज्योतिप्रकाश चटर्जी की पहचान पर हुई.
कई फाउंडर मेंबर्स ने माना कि उन्हें चटर्जी के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्हें उनके अपॉइंटमेंट के बारे में सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से पता चला था, जिसमें उनकी फोटो भी नहीं थी. जिसमें सिर्फ एक आदमी की परछाई थी, कोई फोटो या कोई डिटेल्स नहीं थीं. इसलिए, हमारी ज्यादातर चर्चा इसी बात पर रही कि वह असल में कौन हैं. पार्टी के पदाधिकारी शांतनु डे ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना पता चला है कि ज्योतिप्रकाश चटर्जी कोलकाता हाईकोर्ट के वकील हैं.
आठ फाउंडर मेंबर बुधवार को EM बाईपास पर रूबी हॉस्पिटल के पास एक जगह पर मिले ताकि मर्जर के बाद अगले स्टेप्स पर बात की जा सके. हालांकि, हिस्सा लेने वालों ने कहा कि वे अभी भी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप से क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं, जिसे अब ज्यादातर बागी तृणमूल MPs चला रहे हैं जो बीते रविवार को पार्टी में शामिल हुए थे.
एक और फाउंडर मेंबर ने कहा, “अब जब हमारे पास 20 MP हैं तो पार्टी पोस्ट्स के रीस्ट्रक्चरिंग पर बात होनी थी. लेकिन इसके बजाय, बातचीत लगभग पूरी तरह से नए प्रेसिडेंट पर ही फोकस रही, क्योंकि हममें से कोई भी उन्हें नहीं जानता. इस हफ्ते के आखिर में उनके फिर से मिलने की उम्मीद है. बातचीत में तृणमूल के जमीनी वर्कर्स को शामिल करने पर भी फोकस होने की संभावना है, जिनमें से कई ने पहले ही NCPI नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है. पार्टी की पूर्व प्रेसिडेंट शेवली कुंडू ने कहा कि नया अध्यक्ष चुन लिया गया है.