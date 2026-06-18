एक और फाउंडर मेंबर ने कहा, “अब जब हमारे पास 20 MP हैं तो पार्टी पोस्ट्स के रीस्ट्रक्चरिंग पर बात होनी थी. लेकिन इसके बजाय, बातचीत लगभग पूरी तरह से नए प्रेसिडेंट पर ही फोकस रही, क्योंकि हममें से कोई भी उन्हें नहीं जानता. इस हफ्ते के आखिर में उनके फिर से मिलने की उम्मीद है. बातचीत में तृणमूल के जमीनी वर्कर्स को शामिल करने पर भी फोकस होने की संभावना है, जिनमें से कई ने पहले ही NCPI नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है. पार्टी की पूर्व प्रेसिडेंट शेवली कुंडू ने कहा कि नया अध्यक्ष चुन लिया गया है.