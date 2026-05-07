NCRB Crime Report 2024: 2.4% घटी हत्या की वारदातें, 1.5% कम हुए महिलाओं पर हमले; जानिए क्या कहती है पूरी रिपोर्ट

NCRB Report 2024 Highlights: NCRB की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल अपराधों में 6% की कमी दर्ज की गई है. महिलाओं, SC और ST समुदायों के खिलाफ अपराध भी घटे हैं. कुल 58.85 लाख मामले दर्ज हुए, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 62.41 लाख था. हत्या के मामलों में भी मामूली गिरावट आई है, हालांकि ‘चोट’ मामलों में कमी का कारण कानून बदलाव भी माना जा रहा है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...
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NCRB Report: सुरक्षित होता भारत! नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नए आंकड़ों ने देश में अपराध के ग्राफ को लेकर एक सुकून देने वाली खबर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर में कुल अपराधों में 6% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में साल 2024 के दौरान अपराध के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में कुल 58.85 लाख अपराध दर्ज हुए, जबकि 2023 में यह संख्या 62.41 लाख थी. यानी एक साल में अपराध के मामलों में करीब 6 प्रतिशत की कमी आई है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रति लाख आबादी पर दर्ज होने वाली अपराध दर भी घटी है. 2023 में यह दर 448.3 थी, जो 2024 में घटकर 418.9 रह गई.
एनसीआरबी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कमी ‘चोट’ श्रेणी के अपराधों में देखने को मिली है. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 325, 326 और 329-335 के तहत दर्ज मामलों में 30.58 प्रतिशत की गिरावट आई है. 2023 में ऐसे मामलों की संख्या 6.36 लाख से अधिक थी, जो 2024 में घटकर 4.41 लाख रह गई. हालांकि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यह गिरावट केवल अपराध कम होने की वजह से नहीं, बल्कि कानून में बदलाव के कारण भी हो सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू होने के बाद कई धाराओं को एक साथ जोड़ा गया है. साथ ही साधारण ‘चोट’ को संज्ञेय अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसी वजह से संबंधित मामलों के आंकड़ों में बड़ी कमी दिखाई दे रही है.
साल 2024 में देशभर में हत्या के कुल 27,049 मामले दर्ज किए गए. यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2.4 प्रतिशत कम है. रिपोर्ट के अनुसार, हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण आपसी विवाद रहा. इसके बाद व्यक्तिगत दुश्मनी और आर्थिक लाभ जैसे कारण सामने आए.
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 2024 में ऐसे कुल 4.41 लाख मामले सामने आए, जबकि 2023 में यह संख्या 4.48 लाख थी. रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे अधिक मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के थे. इसके अलावा अपहरण, नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हमले भी प्रमुख श्रेणियों में शामिल रहे. प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 2023 के 66.2 से घटकर 2024 में 64.6 हो गई.
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एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC) के खिलाफ अपराधों के 55698 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 के मुकाबले 3.6 प्रतिशत कम हैं. वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) के खिलाफ अपराधों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. 2024 में ऐसे कुल 9966 मामले दर्ज हुए, जबकि 2023 में यह संख्या 12960 थी. यानी इस श्रेणी में 23.1 प्रतिशत की कमी आई है.
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