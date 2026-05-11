बेबसी की इंतहा: पेट की भूख या कर्ज का बोझ? आत्महत्या के आंकड़ों में दिहाड़ी मजदूर सबसे आगे; NCRB के आंकड़ों ने उड़ाई नींद!

Daily Wage Workers Suicide: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) की ताजा रिपोर्ट ने देश में आर्थिक और सामाजिक दबाव की गंभीर तस्वीर सामने रखी है. NCRB के अनुसार, वर्ष 2024 में आत्महत्या से हुई कुल मौतों में दिहाड़ी मजदूरों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत रही, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में कुल 52910 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की. ये आंकड़ा 2022 में दर्ज 26.4 प्रतिशत के पिछले उच्चतम स्तर से भी काफी ज्यादा है. रिपोर्ट बताती है कि कैज़ुअल या दिहाड़ी मजदूर भारत के कुल कार्यबल का लगभग पांचवां हिस्सा हैं और सबसे बड़ा रोजगार वर्ग बनाते हैं.

देश में बढ़ीं आत्महत्या की घटनाएं

NCRB के आंकड़ों के अनुसार, भारत में आत्महत्या से होने वाली कुल मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2015 में जहां देश में 1.34 लाख आत्महत्याएं दर्ज हुई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 1.7 लाख तक पहुंच गई. पिछले दस वर्षों के तुलनात्मक विश्लेषण में सामने आया है कि पेशा के आधार पर आत्महत्या की श्रेणी में दिहाड़ी मजदूर, गृहिणियां और स्वरोजगार करने वाले लोग लगातार सबसे बड़े समूह बने हुए हैं. हालांकि, गृहिणियों और स्वरोजगार वर्ग में आत्महत्या की दर में कुछ गिरावट दर्ज की गई है.

खेती-किसानी से जुड़े मामलों में कमी

रिपोर्ट के मुताबिक, खेती-बाड़ी से जुड़े लोगों में आत्महत्या के मामलों का प्रतिशत घटा है. 2016 में जहां किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की हिस्सेदारी 8.7 प्रतिशत थी, वहीं 2024 में यह घटकर 6.2 प्रतिशत रह गई. NCRB ने खेती-किसानी की अलग श्रेणी को पहली बार 2016 में अपनी रिपोर्ट में शामिल किया था.

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तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले

राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु (Tamil Nadu) में दिहाड़ी मजदूरों के बीच आत्महत्या के सबसे अधिक 10556 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान रहा. केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ऊपर रहा, जहां 343 मामले दर्ज किए गए.

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पारिवारिक समस्याएं सबसे बड़ा कारण

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में आत्महत्या करने वाले करीब 62.9 प्रतिशत लोगों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम थी. आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण पारिवारिक समस्याएं रहीं, जो कुल मामलों का 35 प्रतिशत थीं. इसके बाद बीमारी से जुड़े कारणों का स्थान रहा. आत्महत्या के सबसे आम तरीकों में फांसी लगाना, जहर खाना, डूबना और ट्रेन या वाहन के नीचे आना शामिल रहा.