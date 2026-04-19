अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह करने वाले रडार पर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी की एडवाइजरी

बाल विवाह एक अभिशाप है देश के कुछ हिस्सों में बाल विवाह की घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर बाल विवाह रोकने के लिए तुरंत और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. विजया रहाटकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को भी पत्र लिखकर कानून के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं. ये परामर्श राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों को भी भेजा गया है, जिससे कि वे सतर्क निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हुए बाल विवाह की घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं.

अक्षय तृतीया जैसे मौकों पर पारंपरिक मान्यताओं और सामूहिक विवाह समारोह के कारण बाल विवाह के मामले बढ़ जाते हैं. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रतिबंध के बावजूद ये प्रथा जारी है, जो बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर गंभीर प्रभाव डालती है.

आपको बता दे की बाल विवाह एक गैर-जमानती अपराध है. इसमें केवल माता-पिता ही नहीं, इसके अलावा विवाह में शामिल सभी लोग jaise दूल्हा, पुजारी और शादी के संचालक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं. कानून के अंतर्गत दोषियों को दो साल का कठोर कारावास और ₹1 लाख तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

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आइए अब जानते है की महिला आयोग ने एडवाइजरी में मुख्य सचिवों को निम्नलिखित उपाय के निर्देश दिए हैं:

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का सभी जिलों में सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

2. जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को सतर्क रहने तथा शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई और मामले दर्ज करने के निर्देश दें.

3. विशेष रूप से संवेदनशील जिलों में समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं, जिसमें बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाए.

4. स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामुदायिक नेताओं के साथ समन्वय कर संभावित मामलों की पहचान और रोकथाम करें.

5. अक्षय तृतीया के आसपास की अवधि में बाल सहायता दूरभाष सेवा (1098) और पुलिस सहायता दूरभाष सेवा (112) को सक्रिय रखें तथा नियंत्रण कक्ष स्थापित करें.

6. सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की निगरानी करें और आयु सत्यापन की प्रक्रिया का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

7. नागरिकों को संदिग्ध बाल विवाह की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए.



मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने मुख्य सचिवों से व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने और अलग अलग विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. आयोग ने बच्चों, खासकर बालिकाओं, के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा कि किसी भी बच्चे को विवाह के लिए मजबूर नहीं होने दिया जाएगा.