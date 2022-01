बालों पर थूकना जावेद हबीब को पड़ा भारी, महिला आयोग ने लिया कड़ा एक्शन

नई दिल्ली: बाल काटते वक्त महिला के बालों पर थूकना मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (Hair Stylist Jawed Habib) को भारी पड़ गया है. दरअसल महिला के ऊपर थूकने का जावेद हबीब (Jawed Habib) का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले का संज्ञान लिया है.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जावेद हबीब की इस हरकत के मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को पत्र लिखा है और जावेद हबीब के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है. इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने जावेद हबीब को नोटिस भी जारी किया है.

National Commission for Women (NCW) writes to Delhi Commissioner of Police Rakesh Asthana on viral video showing hairstylist Jawed Habib allegedly spitting on a woman's hair, urges him to take action in the matter. NCW to send a notice to Jawed Habib.

