DNA: बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY

NDA-Mahagathbandhan Seat Sharing: इस बार बिहार चुनाव में मोटेतौर पर तीन केंद्र हैं। लेकिन अधिक से अधिक सीट पाने की लड़ाई दो गठबंधन के बीच है. एक तरफ सत्ताधारी एनडीए अलाएंस है जबकि दूसरी ओर महागठबंधन. दोनों खेमे जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हैं. एक तरह से सीटों के लिए छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियों के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं. मांगने और मनाने का दौर चल रहा है.
Bihar Election 2025: बिहार में वोट-वॉर से पहले सीट-युद्ध चल रहा है. ये दोनों गठबंधन के अंदर आपसी लड़ाई है. चुनाव में अधिक से अधिक सीट हासिल करने की कोशिश है. इसके लिए गठबंधन के सहयोगी एक-दूसरे पर दबाव बना रहे हैं. अपनी शक्ति दिखाने के लिए जातीय ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं.
नहीं बना कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला
इसका नतीजा ये है कि चुनाव की तारीख का ऐलान हुए दो दिन बीत गए हैं. टिकट के लिए पार्टियों के ऑफिस में लाइन लगी है. मगर अब तक किसी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है. इसलिए आज हम सीटों पर सियासी दलों के बीच फंसे महत्वाकांक्षा के पेच का विश्लेषण करने वाले हैं.
कितनी सीटों पर फंसा है पेच
चलिे पहले आपको NDA के अंदर चल रहे घमासान के बारे में बताते हैं कि वहां किसने कितनी सीटों पर पेच फंसा रखा है. इस समय बिहार में NDA के 5 साझेदार हैं. इसमें बीजेपी है. जेडीयू है. चिराग पासवान की पार्टी LJPR है. जीतन राम मांझी की पार्टी हम है. और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है.
इसमें दोनों बड़े दल यानी बीजेपी और जेडीयू में सीटों पर समझौता करीब-करीब हो चुका है. विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज चार घंटे बैठक की. जेडीयू के दिग्गज नेताओं की भी आज बैठक हुई. मगर चिराग और मांझी रूठे हुए हैं. बीजेपी और जेडीयू की ओर से जो सीटें इन्हें ऑफर की जा रही है, वो मंजूर नहीं है. अब जानिए कि बीजेपी और जेडीयू ने सीटों का क्या फॉर्मूला तय किया है?
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 105 सीटों पर। बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट देने की तैयारी है. अब बाकी बच गई 33 सीट. इसमें से चिराग पासवान को 25 और जीतन राम मांझी को 8 सीट दिए जाने की चर्चा है. और यहीं पर मामला अटक रहा है. चिराग पासवान को ये स्वीकार नहीं है. चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 35 सीट मिले. इसके अतिरिक्त एक राज्यसभा की सीट मिले. फिर विधान परिषद की एक सीट भी उन्हें चाहिए.
चिराग चले गए खगड़िया
यही कारण है कि बीजेपी जब पटना में रणनीति बना रही थी तब चिराग खगड़िया चले गए. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी-जेडीयू को एक संदेश दिया. उन्होंने लिखा कि 'पापा हमेशा कहा करते थे- जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत. जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो.' बिहार में चिराग पासवान के समर्थक जाति की आबादी 11.5 फीसद के करीब है. ये औसतन हर विधानसभा में 20 से 30 हजार के आसपास है. इतने वोट से चिराग का कोई कैंडिडेट भले ही न जीत पाए, मगर ये वोट किसी को हराने के लिए पर्याप्त है.
2020 के चुनाव में चिराग ये प्रयोग नीतीश के साथ कर चुके हैं. यही कारण है कि बीजेपी उन्हें 18 सीटों के अलावा राज्यसभा और विधान परिषद की एक-एक सीट देने पर सहमत दिख रही है. गुरुवार तक इस पर फैसला होने के आसार हैं. चुनाव पर चर्चा के लिए चिराग पासवान ने कल ही अपनी पार्टी की बैठक भी बुलाई है. NDA के लिए मुश्किल मांझी भी खड़ी कर रहे हैं.
उन्होंने सुबह-सुबह दिनकर की कविता का एक अंश लिखकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी. कम से कम पंद्रह सीटों पर अड़े मांझी कह रहे हैं कि उससे कम सीटें मिली तो फिर सौ सीटों पर लड़ेंगे. मतलब खेल बिगाड़ेंगे. जातियों में उलझी बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी होने के अर्थ है. करीब-करीब 6 प्रतिशत वोट. हालांकि उनकी पार्टी को 2020 के चुनाव में 1.17 प्रतिशत वोट शेयर मिला था, जिसमें उन्होंने 7 में से 4 सीटें जीती थी.
महागठबंधन में कैसी है लड़ाई?
महत्वाकांक्षा की लड़ाई NDA में ही नहीं विपक्षी महागठबंधन में भी है. महागठबंधन में 4 पक्ष हैं। RJD...कांग्रेस...लेफ्ट पार्टियां और मुकेश साहनी की VIP. मल्लाह-निषाद और केवट वोटबैंक के दम पर मुकेश साहनी चाहते हैं कि उन्हें 30 सीट मिले. इसके अलावा वो डिप्टी सीएम पद की गारंटी भी अभी से चाहते हैं. तर्क ये है कि उनके साथ 9 से 10 प्रतिशत वोटर हैं. मुकेश सहनी जिनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उनके वोट हर विधानसभा में औसतन 11 से 16 हजार के बीच है.
ये भी अपने दम पर अपने कैंडिडेट को जीतने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, मगर चिराग की तरह ही दूसरी पार्टियों को हराने की क्षमता इनमें है. ये बात तेजस्वी भी जानते हैं. इसलिए तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के तहत सीट का ऑफर दिया है. इस हिसाब से मुकेश साहनी को 18 सीट. कांग्रेस को 55 सीट. लेफ्ट पार्टियों को 30 सीट और बाकी बचे 130 सीटों पर आरजेडी खुद लड़ना चाहती है
अब तक कांग्रेस 80 सीटें मांग रही है. क्योंकि पिछले तीन दशकों से हाशिये पर रही कांग्रेस के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है. यह चुनाव उसके भविष्य का आधार तय करेगा. राहुल गांधी लगातार बिहार में अपनी प्रासंगिकता साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में पदयात्रा करने वाले राहुल गांधी बेहतर डील चाहते हैं.
क्या मान जाएंगे राहुल गांधी?
सूत्र बताते हैं कि राहुल 55 सीटों पर मान जाएंगे. आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी. सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई. इस बार तेजस्वी यादव कांग्रेस को कम सीट देकर साहनी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में हैं। मगर खेल अभी पूरी तरह बना नहीं है.
कुल मिलाकर महागठबंधन और NDA दोनों कुनबे में छोटी-छोटी पार्टियां अपनी अहमियत साबित करने में जुटी है. हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा है. यही कारण है कि अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है.
