एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; उपराष्‍ट्रपति प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; उपराष्‍ट्रपति प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन

Vice Presidential Election: एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है. वह 20 अगस्त को नामांकन करेंगे, जिसमें पीएम मोदी और एनडीए सांसद मौजूद रहेंगे. सभी सहयोगी दलों ने समर्थन दिया है. इसी बीच आज सुबह 9.30 बजे संसद में बड़ी बैठक होगी, जहां पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे और रणनीति तय करेंगे.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:14 AM IST
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; उपराष्‍ट्रपति प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है. सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया कि एनडीए के उम्मीदवार और मौजूदा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और एनडीए के सभी सांसद उनके साथ नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे. बैठक में एनडीए के सभी दलों ने राधाकृष्णन अपना समर्थन देने का ऐलान किया. इसे लेकर एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल बना है. 

ये भी पढ़ें; जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?

बैठक में बनी रणनीति

इस बैठक में एनडीए घटक दलों के फ्लोर लीडर्स और संसदीय दल के नेताओं ने हिस्सा लिया. यहां नामांकन की तारीख और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इससे पहले झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं. उन्होंने कहा, “हमें गर्व है कि इतने अनुभवी और साफ छवि वाले नेता को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है.”

एनडीए नेताओं का समर्थन

बैठक में सभी सहयोगी दलों ने राधाकृष्णन के नाम का स्वागत किया. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि यह सिर्फ एक उम्मीदवारी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का चयन समान अवसर और सम्मान की राजनीति को मजबूती देगा. वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी कहा कि ओबीसी समाज का चेहरा होने के नाते उनका चयन सामाजिक न्याय की मिसाल है.

ये भी पढ़ें; एनडीए के वीपी पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है?

शिवसेना और अन्य सहयोगी दल भी साथ

शिवसेना नेता डॉ. श्रीकांत शिंदे ने भी राधाकृष्णन से मुलाकात की और कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में शिवसेना एनडीए उम्मीदवार का पूरा समर्थन करेगी. रिजिजू ने विपक्ष से भी अपील की कि वे इस नामांकन का समर्थन करें. उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का व्यक्तित्व ऐसा है कि विपक्षी दलों को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए.

आज होगी बड़ी संसदीय बैठक

इसी बीच आज सुबह 9.30 बजे संसद परिसर के लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक होगी. इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे. प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की आगे की रणनीति तय करेंगे.

