Bihar Chunav 2025: पीके 0, ओवैसी 3... नाम बड़े और दर्शन छोटे; RJD का 10 सालों में सबसे कमजोर प्रदर्शन

Bihar election results live updates: बिहार में चुनावी मतगणना के शुरुआती दौर से ही विपक्ष का सूपड़ा साफ नजर आया. इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है. चुनाव आयोग (ECI) की वेबसाइट (results.eci.gov.in) में अपडेट हो रहे चुनावी नतीजों के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक बीजेपी 84 और जेडीयू 76 सीटों पर आगे चल रही हैं. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटिग के चार घंटे बीतने के बावजूद जनसुराज का खाता तक नहीं खुलता नजर आया.

एनडीए की आंधी में उड़ा महागठबंधन, पीके और ओवैसी चारों खाने चित!

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में कुल 66.91% मतदान हुआ था. महागठबंधन ने इसे एंटी इनकमबेंसी तो एनडीए ने इसे नीतीश और मोदी की नीतियों पर जनता की मुहर बताया था. बीते 10 सालों में ये पहला ऐसा मौका है जब आरजेडी 50 के आंकड़े से भी काफी नीचे नजर आई. महागठबंधन में आरजेडी 34, कांग्रेस 7, वीआईपी (Vikassheel Insaan Party) 1 और अन्य 7 दिख रहे हैं.

वहीं बिहार में तीन साल से खून पसीना बहा रहे जनसुराज के नेता पीके का चुनावी दांव भी पूरी तरह फ्लॉप शो रहा. पिछले चुनाव में सीमांचल की मुस्लिम बेल्ट में आठ सीटें जीत चुकी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपना पुराना प्रदर्शन तक नहीं दोहरा पाई और हर सीट पर हांफती नजर आई. जनसुराज फिलहाल शून्य और ओवैसी की पार्टी तीन सीटों पर आगे चल रही है.

कौन कितनी सीट पर लड़ा?

ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाके की 25 सीटों पर लड़ रही थी. पूरी ताकत झोंकने के बावजूद AIMIM बस 3 सीटों पर बढ़त बनाए नजर आई. वहीं जनसुराज ने 238 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. इक्का-दुक्का बूथ की गिनती छोड़ दें तो जनसुराज का प्रदर्शन निल बटे सन्नाटा रहा. कहां जनसुराज सुप्रीमो पीके कह रहे थे कि या तो हम पूरा जीतेंगे या कुछ भी नहीं, अब उनका दल चुनावी रेस में शुरुआत से ही लड़खड़ाता नजर आया.

छोटे दलों का स्ट्राइक रेट

वहीं अन्य छोटे दलों की कामयाबी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो एनडीए के घटक दलों का रुझानों में स्ट्राइक रेट 100 फीसदी दिखा. चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आरवी) और हम का प्रदर्शन इन दोनों से कई गुना शानदार रहा.

जनसुराज और AIMIM से ज्यादा दम तो वाम दलों ने दिखाया जहां Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) - CPI(ML)(L) के कैंडिटेट 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया Communist Party of India (Marxist) - CPI(M) का उम्मीदवार भी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं बीएसपी भी एक सीट पर दौड़ में बनी हुई है.

सभी एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनने की संभावना जताई गई थी. एग्जिट पोल का अनुमान एकदम सटीक साबित होता नजर आ रहा है. आज दोपहर तीन बजे तक वोटों की गिनती पूरी होने के बाद आधिकारिक रूप से बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आने की उम्मीद है. बताते चलें 243 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 हैं. ऐसे में फाइनल नतीजों के लिए सभी की नजरें वोटों की गिनती पर टिकी हैं.

चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर लगातार सीटों के लाइव रुझान अपडेट हो रहे हैं. आप अपने मोबाइल पर भी बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों का लाइव रुझान देख सकते हैं. इसी तरह से आप बिहार की सभी सीटों के लिए हो रही मतगणना के रुझान और हार-जीत का ताजा विश्लेषण https://zeenews.india.com/hindi पढ़ सकते हैं.