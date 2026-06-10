/2 साल में पीएम मोदी ने NDA के लिए पलट दिया गेम? 2024 में थे 293 लोकसभा सांसद, अब इतना हो सकता है आंकड़ा

Lok Sabha MP: पश्चिम बंगाल में शानदार जीत के बाद अब भाजपा की नजरें उन राज्यों में टिक गई है जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई, टीएमसी टूटने के कगार पर खड़ी है, विधायकों ने अपना नया नेता चुन लिया है. हालात ऐसे हैं कि ममता बनर्जी के बुलाने के बाद भी विधायक मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी सांसद भी भाजपा को समर्थन दे सकते हैं. जब साल 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो NDA के पास 293 लोकसभा सांसद थे. वहीं, राज्यसभा के 117 सांसद थे.
लोकसभा चुनाव के करीब 2 साल बाद अब राज्यसभा में NDA के पास 137 सांसद हो गए हैं. अगर टीएमसी के 20 सांसद समर्थन दे देते हैं तो 293 से बढ़कर 313 लोकसभा सांसद हो जाएंगे. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी ने 2 साल में खेल ही पलट दिया.
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमस की सांसद काकोली घोषण दस्तीदार ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें 20 टीएमसी सांसदों का समर्थन प्राप्त है. कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक बताया गया कि ममता बनर्जी के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. चूंकि, लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद है, ऐसे में अगर इनमें से 20 बगावती रुख अपनाते हैं, तो यह दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार पार्टी को विभाजित करने के लिए आवश्यक संख्या से एक अधिक है.
लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी भाजपा 2 साल में अपने सांसदों की संख्या में इजाफा किया है. बीते दिन AAP के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसदों (दो-तिहाई) ने बीजेपी में जाने का फैसला किया था. यह संख्या दलबदल विरोधी कानून के तहत निर्धारित दो-तिहाई बहुमत से अधिक है, इसलिए सभापति ने इसे विधिवत मंजूरी दे दी थी. इसमें राघव चड्ढा, डॉ. अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, और विक्रमजीत सिंह साहनी थे.