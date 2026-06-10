/2 साल में पीएम मोदी ने NDA के लिए पलट दिया गेम? 2024 में थे 293 लोकसभा सांसद, अब इतना हो सकता है आंकड़ा

Lok Sabha MP: पश्चिम बंगाल में शानदार जीत के बाद अब भाजपा की नजरें उन राज्यों में टिक गई है जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई, टीएमसी टूटने के कगार पर खड़ी है, विधायकों ने अपना नया नेता चुन लिया है. हालात ऐसे हैं कि ममता बनर्जी के बुलाने के बाद भी विधायक मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी सांसद भी भाजपा को समर्थन दे सकते हैं. जब साल 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो NDA के पास 293 लोकसभा सांसद थे. वहीं, राज्यसभा के 117 सांसद थे.