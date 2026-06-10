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2 साल में पीएम मोदी ने NDA के लिए पलट दिया गेम? 2024 में थे 293 लोकसभा सांसद, अब इतना हो सकता है आंकड़ा

NDA MP: साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब NDA को 293 सीटों पर जीत मिली थी. NDA के पास 293 लोकसभा सांसद थे. वहीं, राज्यसभा के 117 सांसद थे. जानिए इस समय कितने सांसद हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 10, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:15 AM IST
2 साल में पीएम मोदी ने NDA के लिए पलट दिया गेम? 2024 में थे 293 लोकसभा सांसद, अब इतना हो सकता है आंकड़ा

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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