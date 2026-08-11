/Parliament Session: विपक्ष की पिच पर बीजेपी की बैटिंग, सामने आई मानसून सत्र के आखिरी तीन दिन की रणनीति

Parliament Session Latest Update: विपक्ष की घेराबंदी और सियासी बवाल के चलते संसद का मानसून सत्र लगभग धुल चुका है. इस सत्र में महज तीन दिन बचे हैं तो सत्ता पक्ष ने मंगलवार को रणनीति बदलते हुए विपक्ष की पिच पर आकर बैटिंग करते हुए, उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया. मंगलवार को बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी शर्म करो-शर्म करो के नारे लगाते हुए झारखंड में चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों की पिटाई समेत कई मामलों पर राहुल गांधी से जवाब देने की मांग की.
झारखंड सरकार के खिलाफ निकाले गए एनडीए के मार्च में शामिल नेताओं ने कांग्रेस और जेएमएम जैसे दलों को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान खूब सड़क पर उतरते हैं. आठ-आठ मिनट के वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों पर बस 25 सेकेंड बोलकर खामोश हो जाते हैं. राहुल गांधी बताएं कि क्या वो झारखंड की जेएमएम सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेंगे?
एनडीए नेताओं ने ये भी कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को हिट एंड रन की तरह आरोप लगाकर भागने के बजाए, सदन में जवाब देना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि केरल में युवा घास खाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी को नहीं दिखता, क्योंकि केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ की सरकार है.
सत्ता पक्ष के सांसदों का आरोप है कि विपक्ष हंगामा करते संसद में चर्चा को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहा है. सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.
इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब उन्हें संसद से ‘भागना’ नहीं चाहिए. रिजिजू का आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई दिनों से अमित शाह से जवाब की मांग कर रहे थे. अब जब गृह मंत्री हर बिंदु पर विस्तार से जवाब देने को तैयार हैं, तो कांग्रेस नेता को भागना नहीं चाहिए, सदन में उपस्थित रहकर चर्चा में भाग लेना चाहिए.'
आज यानी मंगलवार को मानसून सत्र का 17वां दिन है. 2026 का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 13 अगस्त तक चलेगा. ऐसे में अब इस सत्र के मात्र तीन दिन बाकी रह गए हैं, सरकार को एफसीआर समेत कई अहम बिल पास कराने है, इसलिए आज के इस प्रदर्शन की रणनीति को काफी अहम माना जा रहा है.
आपको बताते चलें कि छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर संसद में बार-बार बाधा आ रही है. विपक्ष जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार ने अब इस मुद्दे पर पूरी चर्चा का प्रस्ताव रखा है. चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह सरकार का पक्ष रखने वाले हैं. केंद्र इस रुकावट को दूर कर सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहा है.
ऐसे में मंगल मिलन के बाद सत्ता पक्ष ने विशाल प्रदर्शन करते हुए विपक्ष को आमने-सामने की बहस में शामिल होने के लिए ललकारा है. सरकार ने नई रणनीति में विपक्ष को उसी के दांव से पटखनी देने का प्लान बनाया है.
बिहार-झारखंड से आने वाले एनडीए सांसदों ने झारखंड में छात्रों के मुद्दे को लेकर BJP सांसदों ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा. सांसदों ने पूछा कि वह झारखंड क्यों नहीं गईं और छात्रों के मुद्दे पर सेलेक्टिव होकर क्यों चुप्पी साधे बैठी हैं.
इस मार्च से पहले सुबह एनडीए सांसदों की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई. इस विशेष मुलाकात में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सभी दलों के एनडीए सांसद शामिल हुए. बैठक में सत्र के आखिरी दिनों की रणनीति पर चर्चा हुई. साथ ही सदन को सही तरीके से चलाने और विपक्ष के विरोध से निपटने के तरीकों पर भी बात हुई. सांसदों से कहा गया कि वे एकजुट रहें और जरूरी बिल पास कराने में सरकार का साथ दें.
संसद भवन के पुस्तकालय में आयोजित ‘मंगल मिलन’ कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के नारों के साथ शुरू हुई. पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के अन्य नेता तिरंगा लहराते नजर आए. बैठक में सांसदों ने एकजुटता का संदेश देते हुए तिरंगे के साथ तस्वीरें खिंचवाईं.
10 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र में इस बार सांसदों के समय की ज्यादा बर्बादी हुई है. इस सत्र में नीट परीक्षा, छात्रों पर हुई बर्बरता और राम मंदिर के चंदा चोरी के गूंज हर दिन सुनाई दी है और सदन बार- बार बाधित हुआ. 11 अगस्त को भी लोकसभा का कामकाज 11बजे शुरू हुआ और 11 बाजकर 4 मिनट पर लोकसभा को हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा. सरकार ने इसी हंगामे में सरकारी कामकाज को चंद मिनटों निपटा लिया.
लोक सभा से ज्यादा काम राज्यसभा में हुआ है. आने वाले गुरुवार को सत्र का आखिरी दिन है और सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक सदन ने अब तक सत्र के दौरान करीब 4000 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है.
कुछ दिन पहले संसद में होने वाले समय की बर्बादी पर लोकसभा के पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने भी टिप्पणी करके विपक्षी सांसदों से कामकाज बाधित न करने की अपील की थी. उन्होंने चेयर से कहा था कि संसद प्रतिदिन 360 मिनट चलती है. संसद चलाने में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है. जो एक दिन में करीब 9 करोड़ रुपए बैठता है. इसलिए सदस्य हंगामा न करें, सीट पर जाएं और संसदीय कार्यवाही में शामिल हों, ताकि जनता के जुड़े मुद्दों को उठाया जा सके.