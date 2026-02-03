NDA बैठक में US ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि

NDA Meeting FTA, India-US Deal: NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की अहमियत बताई. किरण रिजिजू ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने 39 विकसित देशों के साथ FTA किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट और टैरिफ कटौती पर जानकारी दी.
Trending Photos
NDA Meeting FTA, India-US Trade Deal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और हालिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) की देश के लिए अहमियत को रेखांकित किया. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इन समझौतों से भारत की आर्थिक मजबूती बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति और सशक्त होगी.
39 देशों के साथ भारत ने किया FTA
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत किया गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब तक भारत ने कुल 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. ये सभी देश विकसित राष्ट्र हैं, जिनमें यूरोपीय संघ के सदस्य देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं.
बैठक में हाल ही में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उसके तुरंत बाद अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों तथा टैरिफ में कटौती की घोषणाओं पर विशेष चर्चा हुई. किरण रिजिजू ने कहा कि इन ऐतिहासिक समझौतों के चलते एनडीए सांसदों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई दी.
बैठक में टैरिफ कटौती पर हुई चर्चा
बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों को बजट की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी. उन्होंने बजट में टैरिफ कटौती और उससे जुड़ी नीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की. इस दौरान यह भी कहा गया कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद दुनिया ने भारत की आर्थिक ताकत को पहचाना है और इसी का परिणाम है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे बड़े आर्थिक साझेदार भारत के साथ समझौते कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि अब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को उत्पादों की गुणवत्ता और सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और मजबूत हो सके. उन्होंने कहा कि इन समझौतों का सीधा लाभ देश के आम नागरिकों को मिलेगा.
ये भी पढ़ें: 'वाशिंगटन में मोगैम्बो खुश है...' भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस का तंज, जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश विपक्ष इन व्यापार समझौतों पर सवाल खड़े कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अधूरी जानकारी और गलत आंकड़ों के आधार पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है. रिजिजू ने कहा कि देश के हित में लिए गए फैसलों पर राजनीति करने के बजाय विपक्ष को जिम्मेदारी से तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.