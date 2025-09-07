उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? वजह आ गई सामने

NDA सांसदों की डिनर पार्टी कैंसिल होने के बाद अब सियासी गलियारों में इस बात की काना-फूसी होनी भी शुरू हो गई थी कि आखिर ये कार्यक्रम रद्द क्यों हो गया? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये डिनर पार्टी रद्द क्यों हो गई.
9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं उसके एक दिन पहले यानि कि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग पर एनडीए सांसदों के लिए एक डिनर प्रोग्राम रखा गया था. अब इस डिनर कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है. अब सियासी गलियारों में इस बात की काना-फूसी होनी भी शुरू हो गई थी कि आखिर ये कार्यक्रम रद्द क्यों हो गया? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये डिनर पार्टी रद्द क्यों हो गई.
मौजूदा समय उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ जैसी विभीषिका से जूझ रहे हैं. इनमें से पंजाब सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित राज्य है. ये डिनर पार्टी सिर्फ एनडीए में शामिल सांसदों के लिए आयोजित की गई थी जिसके बाद अब मौजूदा समय देश के कई राज्यों में आई इस प्राकृतिक आपदा के चलते इस पार्टी को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया. केंद्र सरकार की ओर से ये कदम संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. इसके साथ ही पार्टी ने ये संदेश भी दे दिया कि आपदा के समय केंद्र सरकार ने गंभीरता से देश के हालात पर नजरें बनाए रखी थीं
जेपी नड्ड ने भी किया था डिनर पार्टी का आयोजन, अब रद्द कर दिया
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी एक प्रस्तावित डिनर कार्यक्रम का आयोजन एनडीए सांसदों से इतर बीजेपी नेताओं के लिए था बाद में उसे भी रद्द कर दिया गया है. यह आयोजन भी 8 सितंबर को बीजेपी नेताओं के लिए निर्धारित था. डिनर पार्टियों को लेकर पहले यह माना जा रहा था कि ये कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से पूर्व एनडीए और बीजेपी नेताओं की रणनीतिक चर्चा और एकजुटता दिखाने का मंच हो सकते थे. हालांकि, आपदा की परिस्थितियों को प्राथमिकता देते हुए इन्हें स्थगित कर दिया गया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख
देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गहरी चिंता और संवेदना व्यक्त की है. शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में उन्होंने देशवासियों के साथ अपना दुख साझा किया और एक्स पर लिखा, 'इस साल मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानने के बाद, मुझे हर बार गहरा दुख हुआ है. पहाड़ों में बादल फटने और मैदानी इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम और देश के कई अन्य हिस्सों में मौत और व्यापक नुकसान हुआ है.'
