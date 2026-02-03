एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य! पीएम मोदी पर सबकी नजर

NDA Parliamentary party meeting: नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) मंगलवार को संसदीय दल की बैठक करेगा. इस बैठक में केंद्रीय बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के लिए सरकार के विजन पर चर्चा की जाएगी. बैठक सुबह 9.30 बजे नई दिल्ली में होगी और इसमें एनडीए के शीर्ष नेता शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के सभी मंत्री-सासंद बैठक में हिस्सा लेंगे.

2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम

प्रधानमंत्री मोदी इस मीटिंग को एड्रेस करेंगे. वहीं, वित्त मंत्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एक प्रेजेंटेशन के जरिए बजट के फीचर्स और आगे के विजन को बताएंगी, जिसमें बताया जाएगा कि यह 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस दौरान, बजट के फीचर्स और फायदों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर गाइडलाइंस दी जाएंगी और इसके लिए एक रोडमैप भी पेश किया जाएगा.

ट्रेड डील पर एनडीए में क्या चर्चा हो सकती है?

बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे. बजट के विजन 'विकसित भारत 2047' पर फोकस तो रहेगा ही, लेकिन अब ये नई डील भी एजेंडे पर आ सकती है. क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका से ज्यादा खरीदेगा. ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और विदेश नीति से जुड़ा बड़ा फैसला है. एनडीए के सांसद-मंत्री इस पर अपनी राय रख सकते हैं.

रविवार को लोकसभा में यूनियन बजट 2026 पेश

बता दें कि सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में यूनियन बजट 2026 पेश किया. यह उनका नौवां बजट था और यह तीन 'कर्तव्यों' या ड्यूटी से प्रेरित था, जिसका मकसद कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार करके, उम्मीदों को पूरा करके, और यह पक्का करके कि हर परिवार, कम्युनिटी, और इलाके को रिसोर्स और जुड़ने के मौके मिलें, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और बनाए रखना है.

इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी, पीएम मोदी का दावा

प्रधानमंत्री ने रविवार को बजट की तारीफ करते हुए इसे अपार अवसरों का राजमार्ग बताते हुए कहा कि जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत सवार है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो वर्तमान के सपनों को हकीकत में बदलेगा और भारत के उज्ज्वल भविष्य और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने की दिशा में देश की ऊंची उड़ान के लिए एक मजबूत नींव रखेगा.

यह युवा भारत की सोच, सपनों, दृढ़ संकल्प और ऊर्जा का बजट है:- पीएम मोदी

जैसा कि वित्त मंत्री ने संसद में बताया, पीएम मोदी ने कहा कि यह युवा शक्ति का बजट है. यह युवा भारत की सोच, सपनों, दृढ़ संकल्प और ऊर्जा को दर्शाता है. बजट में किए गए प्रावधान सभी क्षेत्रों में नेताओं, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स को तैयार करेंगे." उन्होंने आगे कहा, "मेडिकल हब बनाने और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को डेवलप करने से लेकर, ऑरेंज इकोनॉमी और एवीजीसी सेक्टर को बढ़ावा देने, टूरिज्म को बढ़ावा देने और खेलो इंडिया मिशन के ज़रिए नए मौके खोलने तक, यह बजट युवाओं को आगे बढ़ने और नेतृत्व करने के रास्ते खोलता है. (इनपुट आईएएनएस से भी)