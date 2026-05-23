राज्यसभा का वो जादुई आंकड़ा, जिससे सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी पूरी बाजी?

राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा से अलग होती है. इसमें जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं. चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए कराया जाता है. अगर इस चुनाव में NDA के सदस्यों की संख्या दो-तिहाई के पार हो जाती है तो वो इतिहास रच देगी.
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राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव की तारीख तय हो गई है. चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि 10 राज्यों में खाली हो रही इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान कराया जाएगा. वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम को पूरी कर ली जाएगी. जून और जुलाई में जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनकी जगह नए सदस्य चुने जाएंगे.
इस चुनाव पर पूरे देश के सियासी दलों की खास नजर है, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत आने वाले समय की राजनीति और बड़े विधायी फैसलों के लिए काफी अहम माना जा रहा है. फिलहाल बीजेपी के पास उच्च सदन में 113 सदस्य हैं, जबकि एनडीए का कुल आंकड़ा 148 का है.
देश के उच्च सदन में कुल 245 सीटें हैं इसमें से राज्यसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है. इस हिसाब से एनडीए अभी भी उस आंकड़े से काफी पीछे है. हालांकि, इस चुनाव के बाद बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को कुछ बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है. आंध्र प्रदेश और गुजरात में एनडीए को कुल मिलाकर 4 सीटों का फायदा हो सकता है. वहीं कर्नाटक और झारखंड में एक-एक सीट का नुकसान होने की संभावना भी मानी जा रही है. इसके बावजूद दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा फिलहाल दूर दिखाई देता है.
राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा से अलग होती है. इसमें जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं. चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए कराया जाता है. राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल छह साल का होता है और हर दो साल बाद एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं. इसी वजह से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और इसे स्थायी सदन कहा जाता है. किसी उम्मीदवार की जीत के लिए जरूरी वोटों का आंकड़ा तय करने का भी एक तय फॉर्मूला होता है. किसी राज्य में मतदान करने वाले कुल विधायकों की संख्या को खाली सीटों की संख्या में एक जोड़कर उससे भाग दिया जाता है. फिर जो संख्या निकलती है, उसमें एक और जोड़ दिया जाता है. उसी आंकड़े को जीत के लिए जरूरी कोटा माना जाता है.
राज्यसभा चुनाव का गणित आम चुनावों से थोड़ा अलग और दिलचस्प होता है. यहां सीधी जीत-हार नहीं, बल्कि ‘सिंगल ट्रांसफरेबल वोट’ यानी STV सिस्टम लागू होता है. इसी वजह से कई बार कम संख्या वाली पार्टी भी रणनीति के दम पर सीट निकाल लेती है, जबकि मजबूत दलों को क्रॉस वोटिंग का डर सताता रहता है. इस चुनाव में विधायक सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से पहली, दूसरी, तीसरी प्राथमिकता भी तय करते हैं. जिस उम्मीदवार को तय कोटा के बराबर पहली पसंद के वोट मिल जाते हैं, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है. लेकिन अगर सभी सीटें नहीं भरतीं, तो खेल और रोचक हो जाता है.
मान लीजिए किसी उम्मीदवार को जरूरत से ज्यादा वोट मिल गए. ऐसे में अतिरिक्त वोट दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफर किए जाते हैं. ये ट्रांसफर उन प्राथमिकताओं के आधार पर होता है जो विधायकों ने बैलेट पेपर पर लिखी होती हैं. अगर इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट दूसरी पसंद वाले उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं. यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सभी सीटें भर नहीं जाती हैं.
अब अगर राज्यों का मौजूदा गणित देखें तो कई जगह तस्वीर बदलती नजर आ रही है.
कर्नाटक की चार सीटों में अभी NDA के पास तीन और कांग्रेस के पास एक सीट है. लेकिन मौजूदा विधानसभा संख्या कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है. 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 66 और JD(S) के 16 विधायक हैं. यहां जीत का आंकड़ा 46 है. इस हिसाब से कांग्रेस आसानी से दो सीटें निकाल सकती है. NDA के खाते में एक सीट लगभग तय मानी जा रही है. चौथी सीट पर असली मुकाबला होगा और यहां क्रॉस वोटिंग या रणनीतिक वोटिंग बड़ा रोल निभा सकती है.
आंध्र प्रदेश में इस बार तस्वीर पूरी तरह बदलती दिख रही है. यहां चार सीटें खाली हो रही हैं. अभी YSRCP के पास तीन सीटें हैं और एक TDP के पास. लेकिन विधानसभा में TDP गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है. 175 सदस्यीय सदन में TDP के 135 विधायक हैं. उसके सहयोगी जनसेना के 21 और बीजेपी के 8 विधायक हैं. यानी NDA के पास कुल 164 विधायक हो जाते हैं. जीत का कोटा 36 है. ऐसे में चारों सीटें NDA के खाते में जाती दिख रही हैं.
गुजरात में चार सीटों पर चुनाव होना है. यहां जीत के लिए 37 वोट चाहिए. बीजेपी के पास 156 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 पर सिमटी हुई है. मौजूदा हालात में चारों सीटों पर बीजेपी की बढ़त साफ नजर आ रही है.
राजस्थान में तीन सीटों पर मुकाबला है. बीजेपी के पास फिलहाल दो सीटें हैं और कांग्रेस के पास एक. विधानसभा में बीजेपी के 115 और कांग्रेस के 69 विधायक हैं. यहां जीत का आंकड़ा 51 है. ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी दो और कांग्रेस एक सीट बरकरार रख सकती है.
मध्य प्रदेश में तीन सीटें खाली हो रही हैं. यहां जीत के लिए 58 वोट जरूरी हैं. बीजेपी के पास 163 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं. सामान्य गणित के मुताबिक बीजेपी दो और कांग्रेस एक सीट जीत सकती है. हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी अगर रणनीतिक चाल चले तो तीसरी सीट पर भी दांव आजमा सकती है.
झारखंड की तस्वीर सबसे ज्यादा रोमांचक मानी जा रही है. यहां दो सीटों के लिए चुनाव होगा और जीत का कोटा 28 है. INDIA गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जबकि NDA के पास 24 विधायक हैं. संख्या के हिसाब से INDIA ब्लॉक दोनों सीटें जीत सकता है, लेकिन NDA की कोशिश होगी कि रणनीति और संभावित क्रॉस वोटिंग के सहारे एक सीट निकाल ली जाए. इसलिए झारखंड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
राज्यसभा चुनाव में सिर्फ संख्या काफी नहीं होती, वोट मैनेजमेंट भी उतना ही अहम होता है. पार्टियां पहले जीत का कोटा निकालती हैं, फिर अपने विधायकों को अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए बांटती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें सुनिश्चित की जा सकें. उदाहरण के तौर पर अगर किसी पार्टी के पास 100 विधायक हैं और जीत के लिए 41 वोट चाहिए, तो पार्टी दो उम्मीदवारों को 41-41 वोट दिलाकर जीत पक्की कर सकती है. तीसरे उम्मीदवार के पास सिर्फ 18 वोट बचेंगे, इसलिए उसकी जीत मुश्किल हो जाती है. ऐसे में पार्टियां निर्दलीयों या छोटे दलों के समर्थन की कोशिश करती हैं.
राज्य सभा चुनाव में सबसे बड़ा खतरा होता है क्रॉस वोटिंग का. इसे रोकने के लिए 2003 से ओपन बैलेट सिस्टम लागू है. पार्टी के विधायक को अपना वोट अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है. अगर ऐसा नहीं किया तो वोट अमान्य माना जा सकता है. हालांकि निर्दलीय विधायक इस नियम से बाहर रहते हैं. यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, अनुशासन और आखिरी वक्त की राजनीतिक चालों की भी बड़ी परीक्षा माना जाता है.
|क्रम संख्या
|राज्य
|सदस्य का नाम
|सेवानिवृत्ति की तिथि
|1
|आंध्र प्रदेश
|अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला
|21.06.2026
|2
|आंध्र प्रदेश
|नाथवानी परिमल
|21.06.2026
|3
|आंध्र प्रदेश
|पिल्ली सुभाषचंद्र बोस
|21.06.2026
|4
|आंध्र प्रदेश
|साना सतीश बाबू
|21.06.2026
|5
|गुजरात
|रामभाई हरजीभाई मोकारिया
|21.06.2026
|6
|गुजरात
|अमीन नरहरी हीराबाई
|21.06.2026
|7
|गुजरात
|गोहिल शक्तिसिंहजी हरिचंद्रसिंहजी
|21.06.2026
|8
|गुजरात
|रमिला बेचरभाई बारा
|21.06.2026
|9
|झारखंड
|दीपक प्रकाश
|21.06.2026
|10
|झारखंड
|शिबू सोरेन (04.08.2025 से सीट रिक्त)
|21.06.2026
|11
|मध्य प्रदेश
|जॉर्ज कुरियन
|21.06.2026
|12
|मध्य प्रदेश
|दिग्विजय सिंह
|21.06.2026
|13
|मध्य प्रदेश
|सुमेर सिंह सोलंकी
|21.06.2026
|14
|मणिपुर
|महाराजा सनाजाओबा लीशेम्बा
|21.06.2026
|15
|मेघालय
|वानवेइरोय खारलुखी
|21.06.2026
|16
|राजस्थान
|नीरज डांगी
|21.06.2026
|17
|राजस्थान
|राजेंद्र गहलोत
|21.06.2026
|18
|राजस्थान
|रवनीत सिंह
|21.06.2026
|19
|अरुणाचल प्रदेश
|नाबाम रेबिया
|23.06.2026
|20
|कर्नाटक
|नारायण कोरगप्पा
|25.06.2026
|21
|कर्नाटक
|इरन्ना कडाडी
|25.06.2026
|22
|कर्नाटक
|एच.डी. देवेगौड़ा
|25.06.2026
|23
|कर्नाटक
|मल्लिकार्जुन खड़गे
|25.06.2026
|24
|मिजोरम
|के. वानलालवेना
|19.07.2026
इस बार जिन बड़े नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी(एस) नेता एच डी देवगौड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल शामिल हैं. राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और गुजरात से चार-चार सदस्य 21 जून को रिटायर होंगे. मध्य प्रदेश और राजस्थान से तीन-तीन सीटें खाली होंगी. मणिपुर और मेघालय से एक-एक सीट पर भी चुनाव होना है. झारखंड में दो सीटों पर मतदान होगा. इनमें एक सीट नियमित रिटायरमेंट के कारण खाली हो रही है, जबकि दूसरी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत नेता शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई थी. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की एक सीट 23 जून को खाली होगी. कर्नाटक की चार सीटों का कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है, जबकि मिजोरम की एक सीट जुलाई में खाली होगी.
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