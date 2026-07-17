'7 घंटे का कठिन रेस्क्यू...', देश में बोरवेल हादसे के वो मामले जब मौत के कुएं से लौटी जिंदगी!

भारत में पिछले दो दशकों के दौरान बच्चों के खुले बोरवेल में गिरने के मामले सामने आ रहे हैं. देश के कई राज्यों में खुले और बिना ढके बोरवेल बच्चों के लिए बहुत खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहे हैं. ताजा मामला बिहार का जहां गया में एक 4 साल का पीयूष नामका बच्चा खेलते-खेलते 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया. हालांकि, पीयूष को तो NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन से सफलतापूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर उसे सुरक्षित बोरवेल से निकाल लिया, लेकिन देश में कई ऐसी ही घटनाओं में मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी.
देश में खुले बोरवेल में गिरने की घटनाओं का कोई आधिकारिक डाटाबेस तो नहीं है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और NDRF के मुताबिक कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जिनमें कुछ बच्चों को तो जीवित बचा लिया गया लेकिन कुछ मामलों में निराशा हाथ लगी. NDRF (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार उसने कुल 37 बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं. इनमें 15 बच्चों को जीवित बाहर निकाला गया। जबकि 16 बच्चों के शव बरामद किए गए। बाकी मामलों में अन्य एजेंसियों या स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की अथवा रिकॉर्ड अलग श्रेणी में दर्ज हैं।
देश में बोरवेल हादसे की खबरें आए दिन आती ही रहती हैं. इनमें से चलाए जाने वाले रेस्क्यू अभियान में कभी सफलता हाथ लगती है तो कभी निराशा. आइए आपको देश के कुछ ऐसे ही चर्चित बोरवेल हादसों के बारे में बताते हैं जिसमें एनडीआरएफ सहित रेस्क्यू दल ने कुछ मासूमों को कड़ी मशक्कत के बाद 'मौत के कुएं' से सुरक्षित निकाल लिया गया, वहीं कुछ मामलों में रेस्क्यू टीम को निराशा हाथ लगी.
पीयूष कुमार (गया, बिहार - 2026)
16 जुलाई 2026 में बिहार के गया जिले के फतेहपुर में 4 साल के पीयूष खेलते हुए 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गए। वे करीब 35 फीट की गहराई पर फंस गए। NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन ने पास में दूसरा गड्ढा खोदकर तेजी से बचाव कार्य शुरू किया। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
होशियारपुर, पंजाब (2026) – 9 घंटे चले अभियान के बाद 4 वर्षीय बच्चे को सुरक्षित बचाया गया
होशियारपुर के गांव भीखोवाल में खेलते-खेलते 4 साल का मासूम बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया था। घटना के बाद प्रशासन, पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। लुधियाना से भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नौ घंटे बाद देर रात 12.40 बजे बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया था।
दौसा, राजस्थान (2024) – 18 घंटे बाद दो वर्षीय बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया
सितंबर 2024 में दौसा (राजस्थान) के बांदीकुई क्षेत्र के जोधपुरिया गांव में लगभग 35 फीट गहरे खुले बोरवेल में दो साल की बच्ची नीरू गिर गई थी। एनडीआरएफ (NDRF) और स्थानीय प्रशासन द्वारा लगभग 18 घंटे तक चले व्यापक 'रेस्क्यू ऑपरेशन' के बाद उसे सुरक्षित और जीवित बाहर निकाल लिया गया था।
राहुल साहू (जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ - 2022)
11 साल के मूक-बधिर बच्चे राहुल साहू घर के पीछे 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गए। यह भारत का सबसे लंबा बचाव अभियान था, जो करीब 104 घंटे चला। चट्टानी जमीन होने के बावजूद NDRF और सेना की कोशिश से राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।
नदीम खान (हिसार, 2019) – 47 घंटे के ऑपरेशन के बाद जीवित बचाया गया
हिसार के बालसमंद गांव में खेलते हुए 70 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को सेना और एनडीआरएफ की टीम ने 48 घंटे बाद सुरक्षित निकाल लिया था। बच्चे के गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया था। 47 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदीम को जिंदा बोरवेल से निकाल लिया गया.
रवि भील (पुणे, 2019) – लगभग 17 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया
महाराष्ट्र के पुणे में फरवरी 2019 में 6 वर्षीय रवि पंडित भील अंबेगांव तहसील के थोरांदले गांव में खेलते समय एक 200 फुट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया था. NDRF की टीम ने लगभग 17 घंटे तक चले चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया था
प्रिंस (कुरुक्षेत्र, हरियाणा, 2006) करीब 50 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया
5 साल के प्रिंस कुरुक्षेत्र के एक गांव में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गए थे। भारतीय सेना और बचाव टीमों ने लगातार 50 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद पूरे देश में खुले बोरवेल की समस्या पर ध्यान गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
निर्भय सिंह (अंबाला, हरियाणा - 2026)
जून-जुलाई 2026 में अंबाला के धनोड़ा गांव में 4 साल के निर्भय खेत में अपने पिता के साथ गए थे। वे 220 फीट गहरे और 9 इंच चौड़े खुले बोरवेल में गिर गए। भारी बारिश और खराब मिट्टी के बीच सेना, NDRF और SDRF ने 21 घंटे तक बचाव प्रयास किया। दुर्भाग्य से बच्चे को बाहर निकालने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सृष्टि कुशवाहा (सीहोर, मध्य प्रदेश - 2023)
ढाई साल की छोटी सृष्टि खेलते समय 300 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गई। बचाव के दौरान रोबोट की मदद भी ली गई, लेकिन बच्ची लगातार नीचे खिसकती गई। कई दिनों की कोशिश के बाद उसे निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी।
सुजीत विल्सन (तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु - 2019)
2 साल के सुजीत घर के पास खेलते समय 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गए। बचाव टीमों ने पास में गड्ढा खोदने की कोशिश की, लेकिन सख्त चट्टानों ने रुकावट डाली। 80 घंटे से ज्यादा चले प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।
माही (गुरुग्राम, हरियाणा - 2012)
5 साल की माही अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ खेलते हुए 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। सेना और प्रशासन ने 5 दिन (80 घंटे से ज्यादा) तक बचाव किया। बीच में बड़ी चट्टान आने और ऑक्सीजन की कमी के कारण माही की जान चली गई।
भारत में बोरवेल हादसों के कुल रेस्क्यू ऑपरेशन या कुल मृतकों का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि NDRF ने 37 ऑपरेशन, 15 सफल रेस्क्यू और 16 शव बरामद किए हैं, जबकि 2009 के बाद कम से कम 40 बच्चों की मौत बोरवेल हादसों में दर्ज की गई है, वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है.