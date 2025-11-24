लैंडिंग से पहले अचानक आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, IGI एयरपोर्ट के उसी रनवे पर उतर गया दूसरा प्लेन और फिर...

IGI Airport Landing: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. काबुल से आ रही एरियाना अफगान एयरलाइंस की फ्लाइट गलती से दूसरे रनवे पर लैंड हो गई, जहां पहले से ही एक और विमान मौजूद था.

डीजीसीए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'यह घटना रविवार को हुई और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं. एरियाना अफगान एयरलाइंस की फ्लाइट FG-311 काबुल से दिल्ली आ रही थी. उसे रनवे 29L पर उतरना था. लेकिन वह रनवे 29R पर उतर गई.'

विमान में आई खराबी

Add Zee News as a Preferred Source

पायलट इन कमांड (पीआईसी) के मुताबिक, विमान ने रनवे से 4 नॉटिकल मील दूर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) खो दिया. नतीजतन विमान थोड़ा दाएं मुड़ गया और 29आर रनवे पर उतर गया. पीआईसी ने बताया कि आईएलएस सिस्टम फाइनल अप्रोच फिक्स के बाद खराब हो गया. आईएलएस एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है, जो एयरक्राफ्ट को खराब विजिबिलिटी, रात या फिर खराब रोशनी में भी उतरने में मदद करता है. इस मामले में पायलट ने बताया कि आईएलएस फेल होने और लो विजिबिलिटी की वजह से विमान का रास्ता बदलना पड़ा.

विमान ने गलत रनवे पर की लैंडिंग

PIC के मुताबिक, 4NM पर उनका ILS खो गया और एयरक्राफ्ट दाईं ओर मुड़ गया, जिसके बाद कैप्टन ने RWY 29R पर विजुअल अप्रोच के साथ लैंडिंग की. DGCA अधिकारी ने कहा, ATC ने कन्फर्म किया कि FG 311 को RWY 29L के लिए लैंडिंग क्लीयरेंस दिया गया था और कैप्टन ने भी माना कि उनके पास सिर्फ RWY 29L के लिए क्लीयरेंस था.

PIC के हवाले से बताया गया, 'खराब विज़िबिलिटी और ILS गाइडेंस की विफलता के कारण, एयरक्राफ्ट अनजाने में तय अप्रोच रास्ते से भटक गया. हमें दिल्ली टावर ने अप्रोच के दौरान किसी भी विचलन की सलाह नहीं दी थी.'

क्या बोला डीजीसीए?

लैंडिंग के बाद पायलट को यह अहसास हुआ कि वह गलत रनवे पर उतर गया है. पीआईसी ने कहा, 'रनवे का विचलन ILS सिस्टम की खराबी और कम विज़िबिलिटी में लैटरल गाइडेंस के नुकसान की वजह से हुआ.' DGCA अधिकारी ने कहा कि यह साफ नहीं है कि विमान के ILS सिस्टम में कोई समस्या थी या नहीं.