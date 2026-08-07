/66.43 लाख मतदाता कर गए शिफ्ट, 16.43 लाख मृत...बेंगलुरु में SIR प्रक्रिया के दौरान आधे वोटर्स के नाम पर लटकी तलवार!

Bengaluru Voters: बेंगलुरु को लेकर अब टेंशन खड़ी हो गई है. कर्नाटक में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया में शहर के करीब आधे वोटर्स ASDDO कैटेगरी में आ गए हैं. यानी ये लोग एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लिकेट, डेड और अन्य की श्रेणी में हैं). जब चुनाव अधिकारी घर-घर गए तब इसका खुलासा हुआ.
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ओर से जारी किए गए लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में करीब 40.21 लाख वोटर्स हैं. और सिर्फ 55.39% गणना फॉर्म सफलतापूर्वक डिजिटाइज किए गए हैं. बाकी 44.61% (17.93 लाख मतदाता) को ASDDO/अनकलेक्टेड कैटेगरी के तहत मार्क किया गया है.
BBMP (बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका) के तीनों जोन में ये आंकड़े और भी ज्यादा हैं. राज्य में BBMP साउथ जोन में सबसे ज्यादा फ्लैग किए गए वोटर हैं. यहां 51.18% (10.97 लाख वोटर) को ASDDO या 'अनकलेक्टेड' (मतदाता पर्ची न लेने वाले) के तौर पर मार्क किया गया है. BBMP सेंट्रल में इन कैटेगरी में 47.85% (9.04 लाख वोटर) हैं, जबकि BBMP नॉर्थ में यह आंकड़ा 46.95% (10.95 लाख वोटर) है.
कुल मिलाकर, बेंगलुरु के शहरी इलाकों में चल रही गिनती की प्रक्रिया के दौरान 48.9 लाख से ज्यादा वोटर फ्लैग किए गए हैं. यह संख्या राज्य के 19.93% के औसत से काफी ज्यादा है.
हालांकि चुनाव अधिकारियों ने यह साफ किया है कि जिन भी वोटर्स के नाम ASDDO कैटेगरी के तहत मार्क किए गए हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे.
चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन वोटर्स को एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लिकेट, डेड और अन्य की श्रेणी में रखा गया है, उनके पास सुधार करने का मौका होगा. बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (EROs) 8 अगस्त तक ASDDO की किसी भी गलत मार्किंग को हटा सकते हैं, क्योंकि इसी दिन घर-घर जाकर गिनती और डिजिटाइजेशन का काम पूरा होगा.
अगर राज्यवार की बात करें तो कर्नाटक में 5.54 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें करीब 100 फीसदी फॉर्म्स प्रिंट कराकर बीएलओ को बांट दिए गए हैं. इनमें से करीब 99.99 प्रतिशत डिजिटाइज्ड और मार्क्ड हैं, जबकि 19.93 फीसदी (यानी 1.1 करोड़ वोटर्स) मतदाता ASDDO/अनकलेक्टेड कैटेगरी में आते हैं.
कर्नाटक में 'फ्लैग' किए गए वोटरों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं. यह आंकड़ा 66.43 लाख है. इसके बाद मृत करीब 16.32 लाख हैं. जिनका पता नहीं चल सका या जो मौजूद नहीं हैं, ऐसे वोटर्स 16.12 लाख है, जो पहले से ही कहीं और रजिस्टर्ड हैं, ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 6.93 लाख रही और अन्य में 4.67 लाख वोटर आते हैं.
बेंगलुरु में नए रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए, चुनाव आयोग ने BBMP और ग्रेटर बेंगलुरु इलाके के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को 'फॉर्म 6' (वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आवेदन) की 10 लाख कॉपियां उपलब्ध कराई हैं. 16 जून से 5 अगस्त के बीच, चुनाव आयोग को कर्नाटक भर में वोटर रिकॉर्ड में नाम शामिल करने, हटाने और सुधारने के लिए फॉर्म 6, 6A, 7 और 8 के तहत 12.32 लाख आवेदन मिले.