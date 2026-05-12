NEET 2026: परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों क्या करना होगा, NTA ने क्या-क्या बताया?

NEET UG 2026 Cancelled: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने भारत सरकार की मंजूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है, पेपर लीक के आरोपों के बाद ये परीक्षा रद्द की गई है. पेपर लीक के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई है. NTA, ब्यूरो को पूरा सहयोग देगा और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगा. हालांकि, रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई जानकारी, उम्मीदवार की डिटेल और चुना गया परीक्षा केंद्र दोबारा होने वाली परीक्षा में भी मान्य रहेगा.

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