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Hindi Newsदेशजयपुर बना पेपर लीक का एपिसेंटर! NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े आरोपी

जयपुर बना पेपर लीक का 'एपिसेंटर'! NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े आरोपी

NEET 2026 पेपर लीक मामले में CBI की जांच में जयपुर के जमवारामगढ़ से बड़ा नेटवर्क सामने आया है. एक ही परिवार के तीन सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपये में पेपर खरीदने का दावा किया गया है. जांच में परिवार के चार बच्चों के पिछले साल NEET चयन और कई राज्यों तक फैले संगठित रैकेट की भी परतें खुल रही हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 07:40 AM IST
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NEET UG 2026 Paper Leak
NEET UG 2026 Paper Leak

NEET 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 पेपर लीक विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया था. पेपर लीक के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी. अब जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं.

जयपुर से सामने आया बड़ा कनेक्शन

जांच एजेंसियों की कार्रवाई में राजस्थान की राजधानी जयपुर का जमवारामगढ़ इलाका जांच का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. CBI ने यहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि पापा, चाचा और भतीजा की यह जोड़ी कथित तौर पर पेपर लीक नेटवर्क में शामिल थी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिनेश, मांगीलाल और विकास के रूप में हुई है. दिनेश और मांगीलाल आपस में भाई हैं, जबकि विकास मांगीलाल का बेटा है.

परिवार के अन्य सदस्य भी जांच के दायरे में

CBI की जांच अब परिवार के अन्य सदस्यों तक भी पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक, इस साल NEET परीक्षा देने वाला दिनेश का बेटा ऋषि भी जांच एजेंसी की रडार पर है. एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पेपर लीक नेटवर्क में उसकी क्या भूमिका रही.

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मेडिकल चयन और कोचिंग कनेक्शन

जांच में यह भी सामने आया है कि विकास का पिछले साल NEET में चयन हो चुका था. CBI को शक है कि उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े नेटवर्क का फायदा उठाया. सूत्रों के अनुसार, विकास पहले सीकर की चर्चित CLC कोचिंग का छात्र रह चुका है. अब जांच एजेंसियां कोचिंग नेटवर्क, छात्रों और संदिग्ध संपर्कों के बीच संभावित संबंधों की भी पड़ताल कर रही हैं.

गुरुग्राम से खुली NEET पेपर लीक की नई परत

इस बीच बता दें कि NEET 2026 पेपर लीक मामले में अब गुरुग्राम कनेक्शन भी सामने आया है. जांच एजेंसियों के अनुसार, जमवारामगढ़ निवासी दो भाई मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ने 26 और 27 अप्रैल को गुरुग्राम के एक डॉक्टर से कथित तौर पर करीब 30 लाख रुपये में NEET का पेपर खरीदा था. जांच में दावा किया गया है कि दिनेश बिवाल ने बाद में यह पेपर अपने बेटे को उपलब्ध कराया, जो सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. इसके बाद 29 अप्रैल को यही पेपर कई अन्य छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचाया गया.

परिवार के चार बच्चों का हुआ था चयन

जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि दिनेश बिवाल के परिवार के चार बच्चों का पिछले साल NEET में चयन हुआ था. इस खुलासे के बाद एजेंसियां अब पिछले वर्षों के चयन और संभावित नेटवर्क की भी गहराई से जांच कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: क्या अब NEET होगा NEAT! लीक के बाद देशभर में CBI का शिकंजा, 5 गिरफ्तार; कई शहरों में एक साथ छापेमारी

कई राज्यों तक फैले तार

ताजा जानकारी के मुताबिक, पेपर लीक मामले के तार महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं. CBI लगातार अलग-अलग राज्यों में छापेमारी और पूछताछ कर रही है. माना जा रहा है कि यह संगठित गिरोह परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक कर मोटी रकम वसूलता था.

छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी

NEET परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्र और अभिभावक परेशान हैं. कई छात्रों ने महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक विवाद ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर भी परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है. CBI अब डिजिटल डिवाइस, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है. एजेंसियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े नाम सामने आ सकते हैं. जमवारामगढ़ कनेक्शन ने मामले को और गंभीर बना दिया है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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