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5 लाख में बिका पेपर? राजस्थान से बिहार तक फैला था नेटवर्क! NEET 2026 कैंसिलेशन के पीछे के वो 5 बड़े कारण

NEET Exam Cancelled 2026: NTA ने पेपर लीक की जांच के बीच NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. जांच में बिहार-राजस्थान के 'सॉल्वर गैंग' और टेलीग्राम पर पेपर लीक होने जैसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. 25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है, जबकि NTA जल्द ही Re-NEET की नई तारीखों का ऐलान कर सकता है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 01:42 PM IST
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NEET Exam Cancelled
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NEET Exam Cancelled: 3 मई 2026 की उस तपती दोपहर को जब 25 लाख छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बंद कमरों में उनके सपनों की बोली लग चुकी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा NEET UG 2026 परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द करने का फैसला महज एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि उस 'सिंडिकेट' की जीत है जिसने शिक्षा व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है. आखिर परीक्षा के कैंसिलेशन के पीछे के वो कौन से 5 बड़े कारण थे, जिन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया? आइए समझते हैं पूरा मसला...

1. 5 लाख का 'सौदा' और बिहार-राजस्थान कनेक्शन

जांच में सामने आया था कि पेपर लीक का जाल राजस्थान के कोटा से लेकर बिहार के पटना तक फैला था. सूत्रों के मुताबिक, सॉल्वर गैंग ने एक-एक पेपर के लिए छात्रों से 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की एडवांस बुकिंग की थी. पटना में छापेमारी के दौरान जली हुई उत्तर पुस्तिकाएं मिलना इस बात का पुख्ता सबूत बना कि पेपर परीक्षा से पहले ही बाहर आ चुका था.

2. Telegram पर 'लीक' और डिजिटल सबूत

इस बार की लीक का सबसे डरावना पहलू था इसका 'डिजिटल' होना. परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही टेलीग्राम के कई ग्रुप्स पर प्रश्नपत्र के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे थे. साइबर सेल ने जब इन ग्रुप्स की 'डिजिटल फुटप्रिंटिंग' की, तो कड़ियां सीधे पेपर प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स से जुड़ीं, जिसके बाद NTA के पास परीक्षा रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.

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3. NTA की साख पर लगा 'दाग'

पिछले साल की तरह इस बार भी NTA अपनी सुरक्षा व्यवस्था में नाकाम रही. कई केंद्रों पर बायोमेट्रिक डेटा में गड़बड़ी और 'डमी कैंडिडेट्स' के बैठने की शिकायतों ने आग में घी का काम किया. छात्रों का बढ़ता गुस्सा और सड़कों पर उतरना सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन गया था.

4. 'सॉल्वर गैंग' का मॉडस ऑपेरंडी

यह सिर्फ पेपर चोरी नहीं थी, बल्कि एक हाई-टेक डकैती थी. जांच में खुलासा हुआ कि गैंग ने असली छात्रों की जगह प्रोफेशनल 'सॉल्वर' बैठाने के लिए हाई-डेफिनेशन कैमरों और ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया था. 

5. छात्रों का दबाव

केंद्रीय एजेंसियों द्वारा साझा किए गए इनपुट और जांच रिपोर्टों के आधार पर ये कदम उठाया गया है. वहीं परीक्षा के तुरंत बाद देश भर के छात्र संगठनों की चेतावनी ने भी शिक्षा मंत्रालय को बैकफुट पर धकेल दिया. छात्रों का सवाल सीधा था कि मेहनत हमारी और सीट पैसे वालों की? इसी दबाव ने आखिरकार परीक्षा रद्द करने की मुहर लगा दी.

ये भी पढ़ें: पेपर लीक के बाद रद्द हुआ NEET एग्जाम, CBI करेगी जांच; जी न्यूज की खबर का असर

अब आगे क्या?

NTA अब दोबारा परीक्षा (Re-NEET) की तैयारी कर रहा है, जिसकी नई तारीखों का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है. लेकिन सवाल वही है कि क्या अगली बार भी छात्रों के साथ ऐसा ही होगाा.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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