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Hindi Newsदेशपेपर लीक से हर साल देश को कितना नुकसान? पेपर माफिया के राष्ट्रीय रैकेट का DNA टेस्ट

'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? 'पेपर माफिया' के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट

परीक्षा का रद्द होना लोकतंत्र पर लीकतंत्र की जीत है. ये हर उस बच्चे के सपनों के साथ खिलवाड़ है, जो एक लक्ष्य तय करके उसे पूरा करने के लिए अपना बचपन दांव पर लगा देता है. ऐसे में लाखों छात्रों और उनके परिवार के सपनों में सेंध लगाने वाले सिस्टम की आड़ में उनसे छल करने वाले 'लीकतंत्र' का DNA टेस्ट जरूरी हो जाता है.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 13, 2026, 01:03 AM IST
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NEET LEAK
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NEET LEAK 2026: भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है. लेकिन इस लोकतंत्र के भीतर एक समानांतर 'लीकतंत्र' भी खड़ा हो चुका है. जिस तरह लोकतंत्र चार स्तंभों पर टिका होता है, उसी तरह यह लीकतंत्र भी अपने चार स्तंभों पर ही टिका हुआ है. लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण अधिकार देता है. उसे भविष्य में आगे बढ़ने और उन्नति करने का अवसर देता है. लेकिन लीकतंत्र आम लोगों के बच्चों से वही अधिकार छीन लेता है. यह छात्रों के भविष्य और उनकी मेहनत पर अतिक्रमण कर देता है.

इस बार भी ऐसा ही हुआ है. देश के करीब 23 लाख छात्रों के अधिकार और उनके उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों को लीकतंत्र के गुनाहगारों ने निगल लिया. लीकतंत्र के इस अतिक्रमण की वजह से 3 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है.

डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा NEET भी 'लीकतंत्र' का शिकार हो गई. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने 3 मई को देशभर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए NEET परीक्षा आयोजित कराई थी. लेकिन परीक्षा के अगले ही दिन पेपर लीक और ‘गेस पेपर’ बिकने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. शुरुआत में NTA ने किसी भी तरह के पेपर लीक से इनकार किया. लेकिन गृह मंत्रालय और केंद्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में यह सामने आया कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था. जांच-पड़ताल और विवाद के बाद अब NTA ने 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा रद्द कर दी है.

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यानी 22 लाख 79 हजार छात्रों ने दिन-रात मेहनत करके परीक्षा दी. परीक्षा खत्म होने के बाद जो मानसिक दबाव कम हुआ था, वो फिर से बढ़ गया है. लीकतंत्र ने उनकी मेहनत, उनका समय और उनके सपनों पर चोट पहुंचाई है. ये पहली बार नहीं है, जब किसी बड़ी परीक्षा को लीकतंत्र ने अपना शिकार बनाया हो. पिछले 11 सालों में 100 से अधिक बार केंद्रीय और भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक और अनियमितताओं की भेंट चढ़ चुकी हैं.  

इस बार जिस NEET परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच केंद्र सरकार ने CBI को सौंप दी है. CBI की जांच में आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और यह भी साफ होगा कि इस पूरे खेल में कौन-कौन शामिल था.

लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह 'लीकतंत्र' काम कैसे करता है. कैसे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही बाजार में पहुंच जाता है? कैसे एक संगठित नेटवर्क मेहनत पर पैसे को भारी बना देता है?

जैसा कि हमने आपको बताया, लोकतंत्र की तरह 'लीकतंत्र' भी चार अलग-अलग स्तंभों पर खड़ा दिखाई देता है.

पहला स्तंभ वह एजेंसी है, जो NEET जैसी परीक्षाएं आयोजित करवाती है.
दूसरा स्तंभ खुफिया तंत्र है, जिसकी जिम्मेदारी संभावित लीक या संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाना होती है.
लीकतंत्र का तीसरा स्तंभ पेपर माफिया हैं, जो किसी भी तरह परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल करने की कोशिश करते हैं.
लीकतंत्र का चौथा स्तंभ वे खरीदार हैं, जो लाखों रुपये में पेपर खरीदकर ईमानदार छात्रों के हक पर डाका डाल देते हैं.

हम आपको लीकतंत्र के इन चारों स्तम्भों के बारे में एक-एक कर विस्तार से बताएंगे. लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बार लीकतंत्र ने किस तरह सिस्टम को हैक करके ईमानदार बच्चों के सपनों में सेंधमारी कर दी.

परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर के कुछ सवाल 'लीकतंत्र' के हाथ लग चुके थे.
लीकतंत्र ने लीक हुए सवालों में कुछ अन्य प्रश्न जोड़कर एक पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार किया.
छात्रों तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचाया गया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल शामिल थे.
इनमें से करीब 150 सवाल हूबहू NEET UG 2026 के प्रश्नपत्र में पूछे गए.
यानि 720 अंकों की परीक्षा में लगभग 600 नंबर के सवाल पहले से ही लीकतंत्र के बनाए क्वेश्चन बैंक में मौजूद थे.

गेस पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती. इसीलिए जब जांच पड़ताल हुई तो एक-एक कर इसके खुलासे होने लगे. पता चला कि सबसे पहले महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ था.

सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक से गुरुग्राम तक एक डॉक्टर के पास पेपर पहुंचा.  
गुरुग्राम से जयपुर और जयपुर से सीकर और झुंझुनूं पेपर भेजा गया.
वहीं से बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, केरल तक पहुंचा.

व्हाट्सऐप पर 'प्राइवेट माफिया' नाम से एक ग्रुप भी बनाया गया था. इस ग्रुप में करीब 400 सदस्य जुड़े हुए थे. आरोप है कि इस ग्रुप का इस्तेमाल विशेष रूप से लीक किए गए 'गेस पेपर' और सवालों को सर्कुलेट करने के लिए किया गया. टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनाया गया था, जिसमें NEET का असली पेपर होने का दावा किया जा रहा था. 1 मई से ही व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर प्रश्नपत्र की PDF फाइलें तेजी से शेयर की जा रही थीं. जांच एजेंसियों ने व्हाट्सऐप चैट और टेलीग्राम रिकॉर्ड्स को अहम सबूत के तौर पर जुटाया है. इन डिजिटल रिकॉर्ड्स से यह पता चला है कि पेपर लीक का नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कितनी तेजी से फैलाया गया.

एक तरफ जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों पर शिकंजा भी कसना शुरू हो गया है. राजस्थान के अलग-अलग शहरों से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. जयपुर में मनीष नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने का शक है.

जयपुर से मिले इनपुट के बाद नासिक क्राइम ब्रांच की टीम ने योगेश खरे नाम के युवक को हिरासत में लिया है. 30 वर्षीय योगेश BAMS की पढ़ाई कर चुका है और एक मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाता है. 

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए योगेश ने अपना हेयरस्टाइल तक बदल लिया था, ताकि पहचान छिपी रहे. फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि योगेश 'लीकतंत्र' के किस स्तर पर जुड़ा हुआ था और उसकी भूमिका कितनी बड़ी थी. इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने कहा है कि छात्रों का हित सर्वोपरि है और पेपर लीक जैसे मामलों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी.

CBI की टीम ने पेपरलीक की जांच शुरू कर दी है. CBI की टीम जयपुर SOG मुख्यालय पहुंची. टीम करीब पौने आठ बजे SOG दफ्तर पहुंची जहां अधिकारियों के साथ बैठक की. SOG ने इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पूरी जानकारी CBI को सौंप दी.  

डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि 'मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय, देश के भविष्य के साथ अन्याय होता है'. और ये अन्याय देश के करीब 23 लाख छात्रों के साथ हुआ है. और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है.

2024 में भी NEET परीक्षा पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों से घिर गई थी. बिहार और झारखंड में मामले की जांच हुई, जिसमें पेपर लीक के सबूत मिले थे और कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं. हालांकि उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था. लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा कराई गई थी.

इसके अलावा 2018, 2021 और 2022 में भी NEET परीक्षा में अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप लगे थे. इन मामलों की जांच अब तक CBI कर रही है.

और यह समस्या सिर्फ NEET तक सीमित नहीं रही. जब मेडिकल कॉलेजों में दाखिला NEET के जरिए नहीं होता था, तब भी पेपर लीक का खेल जारी था. 2011 में देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स की एंट्रेंस परीक्षा में पेपर लीक हुआ था. जांच हुई लेकिन कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी हुई थी.

एक बार फिर वही हुआ है. प्रश्नपत्र फिर लीक हुआ है. लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पहली बार पूरी NEET परीक्षा ही रद्द कर दी गई है. देशभर में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं छात्र और अभिभावक अपनी मेहनत बर्बाद होने पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. हम आपको सुनाते हैं सड़क पर उतरे छात्र क्या कह रहे हैं.

एनटीए खुद परीक्षा नहीं कराती है. इसके लिए वो आउटसोर्सिंग मॉडल पर काम करती है. परीक्षा के प्रोसेस को पूरा करने के लिए कई एजेंसियों को हायर करती है. जिसके जरिए वो नकलमुक्त और निष्पक्ष परीक्षा कराने का दावा करती है.

NTA गोपनीय तरीके से किसी बाहरी प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्नपत्र छापने का ठेका देती है. छपे हुए प्रश्नपत्रों को प्रिंटिंग प्रेस से देशभर के ‘सिटी कोऑर्डिनेटर्स’ या बैंकों के ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कूरियर और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों की होती है.

NEET परीक्षा के लिए NTA निजी स्कूलों और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाती है. इन केंद्रों पर फर्नीचर, बिजली और पानी जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं संबंधित संस्थानों को करनी होती हैं. छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी जैसे फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें और सॉफ्टवेयर भी बाहरी एजेंसियों के जरिए संचालित किए जाते हैं.

परीक्षा खत्म होने के बाद सीलबंद OMR शीट्स को स्कैन करने और उनके डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए भी बाहरी वेंडर्स की मदद ली जाती है.

निष्पक्ष और नकलमुक्त परीक्षा कराने के नाम पर कई बार एजेंसियों के सुरक्षाकर्मी छात्रों से दुर्व्यवहार तक करते दिखाई देते हैं. 3 मई को जब सूरत में NEET की परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा से उसकी तुलसी कंठी माला तक उतरवा दी गई थी. छात्रा के पिता ने सुरक्षाकर्मियों के इस निर्देश पर कड़ी आपत्ति जताई थी. लेकिन परीक्षा केंद्र का गार्ड अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि उसे शक था कि तुलसी कंठी माला के जरिए नकल हो सकती है.जरा सोचिए एजेंसी को एक छात्रा की तुलसी कंठी माला पर शक हुआ, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया. इसकी भनक तक नहीं लगी. तुलसी कंठी माला पहनकर परीक्षा देने आई बच्ची को रोकने वाली व्यवस्था, पेपर लीक रोकने में नाकाम रही.

लीकतंत्र का दूसरा स्तंभ LIU यानी खुफिया तंत्र है. इसकी जिम्मेदारी समय रहते किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी जुटाना और ऐसे नेटवर्क पर नजर रखना होती है. लेकिन इस बार खुफिया तंत्र भी मानो लीकतंत्र के सामने बेबस नजर आया. NEET परीक्षा से दो दिन पहले ही व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर प्रश्नपत्र और तथाकथित 'गेस पेपर' घूमने लगे थे.

सवाल लोगों तक पहुंच गए, लेकिन खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी. यानी सिग्नल इंटेलिजेंस भी फेल हो गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेपर खुलेआम शेयर होते रहे, लेकिन जिस व्यवस्था को इन गतिविधियों पर नजर रखनी थी, वह समय रहते कोई अलर्ट जारी नहीं कर पाई

लीकतंत्र के ये दो स्तम्भ अपने काम में पूरी तरह फेल हो गए. लेकिन तीसरा स्तंभ अपने मकसद में कामयाब हो गया. ये तीसरा तंत्र है पेपर माफिया. जो किसी भी कीमत पर परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर हासिल करता है और फिर उसे बेचता है. इसमें भ्रष्ट अधिकारी, कोचिंग सेंटर मालिक, प्रिंटिंग प्रेस स्टाफ और मिडिलमैन शामिल होते हैं.

ये लोग लाखों रुपये में प्रश्नपत्र बेचते हैं. 3 मई को हुई NEET परीक्षा के पेपर भी 5-5 लाख रुपये तक में बेचे जाने के दावे सामने आए हैं. और लीकतंत्र का सबसे मजबूत और अहम स्तंभ वे लोग होते हैं, जो पेपर माफिया से प्रश्नपत्र खरीदते हैं. ये वे लोग हैं, जो अपने कमजोर बच्चों को मेहनत नहीं, बल्कि पैसों के दम पर डॉक्टर बनाना चाहते हैं. ऐसे लोग ईमानदार और परिश्रमी छात्रों के हक पर डाका डालते हैं.  

इसी अतिक्रमण के कारण एनटीए ने ये परीक्षा रद्द कर दी है. फिर से परीक्षा आयोजित होगी. हालांकि छात्रों को री-एग्जाम के लिए नया पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होगी. पुराना डेटा ही मान्य होगा. दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी. लेकिन  इस परीक्षा लीक होने से देश के करीब 20 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है. क्योंकि नीट की परीक्षा आयोजित करने में औसतन 250 करोड़ से 400 करोड़ रुपये की लागत आती है.

अगर फिर से परीक्षा हुई तो करीब ढाई सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे.
राज्य पुलिस, सीबीआई, एसओजी की जांच में करीब 50 से 100 करोड़ रूपये खर्च होंगे.
कुल मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से छह से आठ सौ करोड़ रूपये का सीधा-सीधा नुकसान हो रहा है.

एनटीए ने फिर से परीक्षा कराने की बात कही है. लेकिन ये नहीं तय किया है कि परीक्षा कब है. ऐसे में छात्र अगर कोचिंग का एक्सेंटशन करवाते हैं तो 20 से 50 हजार रूपये तक का खर्च आएगा.
अगर छात्र पीजी या हॉस्टल में रहते हैं तो 15 से 30 हजार तक का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा.
इसके अलावा यात्रा, खाना, किताबें और दूसरी जरूरतों पर 5 से 10 हजार रूपये तक खर्च होंगे.
कुल मिलाकर एक छात्र का खर्च 40 से 90 हजार रूपये तक बढ़ जाएगा.

इस तरह से एक परीक्षा रद्द होने से करीब-करीब 20 हजार करोड़ रुपये का बोझ देश के खजाने पर पड़ता है. जिसका इस्तेमाल किसी अच्छे कामों में किया जा सकता था. इतनी रकम से मिड-डे मील को डेढ़ साल से ज्यादा समय तक चलाया जा सकता है. 2025-26 में मिड-डे मील योजना का केंद्रीय बजट साढे 12 हजार करोड़ से भी ज्यादा रहा है, यानी करोड़ों बच्चों के पोषण और स्कूल भोजन पर बड़ा असर डाल सकती है.

इसी रकम से 15 से 16 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने लायक सहायता दी जा सकती है. सोचिए, इतना नुकसान लीकतंत्र ने एक दिन में कर दिया. मतलब लीकतंत्र ने केवल प्रश्नपत्र नहीं चुराया, इसने देश का समय, संसाधन और लाखों परिवारों की मेहनत की कमाई भी बर्बाद कर दी.

नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता. इससे कहीं बड़ा नुकसान मानसिक होता है. एक छात्र एक-दो नहीं, कई बार तीन-तीन साल तक इस परीक्षा की तैयारी करता है. 15-15 घंटे, 18-18 घंटे तक पढ़ाई करता है. 17-18 साल की उम्र में अपना बचपन, अपनी खुशियां और अपना पूरा समय एक सपने के लिए दांव पर लगा देता है. और सिर्फ छात्र ही नहीं. उसका पूरा परिवार भी उस सपने में अपना सबकुछ झोंक देता है. पढ़ाई का खर्च, कोचिंग की फीस, दूसरे शहर में रहना, मानसिक दबाव हर चीज परिवार साथ मिलकर झेलता है.

इस बार करीब 23 लाख छात्र NEET परीक्षा में बैठे थे. लेकिन ये सिर्फ 23 लाख छात्र नहीं थे. ये 23 लाख परिवारों के सपने थे, जिन्हें उम्मीद थी कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा और परिवार का भविष्य बदलेगा. लेकिन ईमानदारी से दिन-रात मेहनत करने वाले छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों पर ग्रहण लग गया. लीकतंत्र ने उनके सपनों में सेंध लगा दी. पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाओं का असर अब बच्चों की मानसिक सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है. तनाव, चिंता, अवसाद और भविष्य को लेकर डर लगातार बढ़ रहा है.

2024 में जब नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था तब हजारों छात्रों ने मनोचिकित्सक से संपर्क किया. कोटा में जहां बड़ी संख्या में छात्र नीट की तैयारी करते हैं वहां पर आत्महत्या की दर पहले से चिंताजनक है. छात्रों और अभिभावकों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ जाती है.

इस पेपर लीक का असर सिर्फ उतना नहीं है, जितना आज दिखाई दे रहा है. इसका असर आने वाले वर्षों तक समाज और व्यवस्था पर पड़ता है. जरा सोचिए अगर कोई छात्र प्रश्नपत्र खरीदकर डॉक्टर बनता है, तो वह मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या बिना ईमानदार मेहनत और सही योग्यता के कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है?

जब मेहनत की जगह पैसे और जुगाड़ से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलने लगे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को होता है. ऐसे ही पेपर लीक और भ्रष्ट प्रवेश व्यवस्था के कारण प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस करोड़ों रुपये तक पहुंच चुकी है. ईमानदार और मेधावी छात्र पीछे छूट जाते हैं, जबकि पैसे के दम पर सिस्टम में सेंध लगाने वाले आगे निकल जाते हैं. पेपर लीक केवल परीक्षा नहीं चुराता. यह मेधावी छात्रों के भविष्य की अकाल मृत्यु का कारण बनता है.

लीकतंत्र के निशाने पर सिर्फ नीट की परीक्षा नहीं है. ये देशभर में आयोजित होने वाली तमाम केंद्रीय परीक्षाओं में घुसपैठ कर चुका है. चाहे राज्यस्तर की परीक्षा हो, चाहे स्कूल शिक्षक की परीक्षा हो. चाहे पुलिस भर्ती की परीक्षा हो या किसी भी तरह की परीक्षा हो, लीकतंत्र हर जगह हावी है. यह देश में किस तरह एक समानांतर व्यवस्था बना चुका है.

बीते 5 साल के दौरान 15 राज्यों में 41 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं. एक करोड़ 40 लाख अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए.
पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जिनमें डेढ़ करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं.
जबकि पिछले 11 सालों में एक सौ से ज्यादा पेपर लीक के मामले आए, जिसमें छह से सात करोड़ छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए.

इससे 50 हजार करोड़ रूपये तक का आर्थिक नुकसान हो चुका है. सोचिए. 11 सालों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं. और देश के 50 हजार करोड़ रुपये डूब चुके हैं.

आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति है?  भारत में पेपर लीक केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है जो देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भरोसे की नींव को हिला रहा है. यह समस्या समाज में स्पष्ट संदेश देती है कि काबिलियत से ज्यादा कीमत की अहमियत है. इससे ईमानदार और मेधावी छात्रों में निराशा का भाव भर जाता है. यही भविष्य में प्रतिभा के पलायन का कारण बनती है. जो लोग पेपरलीक जैसा अपराध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कानूनी प्रावधान है उसे भी समझिए.

पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मिन्स एक्ट 2024 के तहत 3 से 5 साल जेल की सजा का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त 10 लाख रूपये के जुर्माने का प्रवाधान है. अगर अपराध संगठित तौर पर सिद्ध हो तो 5 से 10 साल तक की सजा और एक करोड़ रूपये के जुर्माने का प्रावधान है. सर्विस प्रोवाइडर पर एक करोड़ रूपये तक का जुर्माना और 4 साल तक के लिए परीक्षा कार्य से अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है.

लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि दोषसिद्धि दर काफी कम है..जिसे पेपर माफियाओं में डर नहीं  है. विशेषज्ञों का कहना है कि दोषसिद्धि दर सिर्फ 5-10 प्रतिशत के आसपास ही है.  अगर सौ घटनाएं दर्ज होती है तो सिर्फ 5 से 10 मामलों में ही सजा मिलती है. लीकतंत्र में शामिल 100 में से 90 अपराधी कानून के दायरे में आकर भी छूट जाते हैं. इससे साफ है कि पेपर लीक को रोकने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है. यही कारण है कि नीट जैसी परीक्षा को रद्द करना पड़ रहा है. इसको लेकर किस तरह सियासत हो रही है..वो भी सुनना चाहिए.

ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही सिर्फ पेपर लीक होता है. दुनिया के बाकी देश में भी लीकतंत्र सक्रिय है. लेकिन वहां पर सजा का प्रावधान बेहद सख्त है.

चीन में सबसे मुश्किल परीक्षा का नाम गाओकाओ है. जो भी गाओकाओ की परीक्षा में पेपर लीक करने की कोशिश करता है उसे 7 साल तक की सख्त सजा मिलती है.

लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर ये सजा मिलती है. चीन में 2015 से 2024 के बीच ग्यारह हजार लोगों को दंडित किया गया. वहां पर  दोष सिद्धि का दर 85 प्रतिशत तक है.

जब चीन का छात्र 7 साल जेल की सजा के डर से ईमानदारी से परीक्षा देता है, और भारत में कोई छात्र 5 लाख रुपये देकर प्रश्नपत्र खरीदने की कोशिश करता है, तो यह सिर्फ दो शिक्षा प्रणालियों का अंतर नहीं होता. यह दो अलग-अलग राष्ट्र निर्माण मॉडलों का अंतर होता है. एक व्यवस्था मेहनत, अनुशासन और मेरिट को बढ़ावा देती है जबकि दूसरी व्यवस्था में लीकतंत्र मेहनती छात्रों के हक पर कब्जा करने लगता है. जाहिर है, भारत में भी अब ऐसी ही कठोर और प्रभावी व्यवस्था की जरूरत है. यहां भी दोष सिद्धि की दर बढ़ानी होगी, सजा को और सख्त बनाना होगा और पेपर लीक को सिर्फ परीक्षा संबंधी अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के खिलाफ अपराध मानना होगा. क्योंकि जो राष्ट्र अपनी परीक्षाओं की पवित्रता नहीं बचा पाता, वह धीरे-धीरे अपनी मेरिटक्रेसी, अपनी प्रतिभा और अपने भविष्य को खुद दफन करने लगता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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