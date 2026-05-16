Neet Paper Leak: 'पहरेदार ही निकले चोर', NTA एक्सपर्ट बन बॉटनी की प्रोफेसर ने ही कर दिया पेपर लीक!

अगर पहरेदार ही चोरी करने लगे तो फिर क्या ही कहा जाए. जिन प्रोफेसर्स पर एग्जाम की शुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वही अब NEET पेपर लीक कांड में मास्टरमाइंड बनकर सामने आ रहे हैं. सीबीआई ने आज एक और प्रोफेसर को इस मामले में गिरफ्तार किया है. आज बायोलॉजी की प्रोफेसर मनीषा गुरुनाथ मंडहरे को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है. उधर मास्टरमाइंड लेक्चरर PV कुलकर्णी से पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हो रहे. मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी के दो सहयोगियों की तलाश तेज़ हो गई है. PV कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे के साथ कुछ और लेक्चरर्स का पेपर लीक कराने में अहम रोल सामने आ रहा है. उनकी तलाश में पुणे और लातूर में छापे मारे जा रहे हैं.

शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि NEET एग्जाम कराने में ये दोनों लेक्चरर PV कुलकर्णी के साथ जुड़े थे. पुणे इंस्टीट्यूट में PV कुलकर्णी और मनीषा के साथ इन दोनों लेक्चरर्स ने भी छात्रों को अलग-अलग सवाल और उनके जवाब नोटबुक में नोट करवाए थे. अभी तक कि जांच में सामने आया है इन क्वेश्चन पेपर के बदले छात्रों से जो पैसे वसूलने थे, उसके लिए मनीषा का एक नया बैंक अकाउंट खुलवाया गया था. उसी अकाउंट में छात्रों से लाखों रुपये जमा करवाए गए थे. अब इस एकाउंट को सीबीआई ने सीज कर दिया है. फिलहाल कुलकर्णी के दो और सहयोगियों की तलाश की जा रही है.

CBI ने आज पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंडहरे को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के अनुसार वह NEET-UG 2026 परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी. मनीषा को National Testing Agency ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था. इसी वजह से उसे Botany और Zoology के प्रश्नपत्रों तक सीधी पहुंच मिली गई थी.

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CBI के मुताबिक अप्रैल 2026 के दौरान मनीषा मंडहरे ने पुणे की ही मनीषा वाघमारे के जरिए कई छात्रों को जुटाया. मनीषा वाघमारे को CBI पहले ही 14 मई को गिरफ्तार कर चुकी है. आरोप है कि मंडहरे ने अपने पुणे स्थित घर पर 'स्पेशल कोचिंग क्लासेस' चलाई. वहीं छात्रों को Botany और Zoology के संभावित सवाल समझाए गए. छात्रों से उन सवालों को नोटबुक और किताबों में मार्क भी कराया गया था.

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जांच में सामने आया है कि इन क्लासेस में बताए गए ज्यादातर सवाल 3 मई 2026 को आयोजित NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते थे. CBI ने पिछले 24 घंटों में देशभर के 6 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है. एजेंसी ने कई दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

अब तक इस मामले में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें से 5 आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. हाल ही में गिरफ्तार दो आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर पुणे से दिल्ली लाया गया है.

नीट परीक्षा लीक मामले में कल सीबीआई ने मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को पुणे से दबोचा था. CBI का कहना है कि कुलकर्णी परीक्षा से जुड़ी पूरी प्रक्रिया में शामिल था, इसीलिए उसकी प्रश्न पत्रों तक पहुंच थी. अब तक इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.कल ही सरकार ने ये ऐलान किया था कि अगले साल से नीट की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी.