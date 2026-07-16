/NEET लीक में CBI का खुलासा! NTA पेपर-सेटर ने 5 लाख में बेचा ईमान; आरोपी के मोबाइल में मिले 111 हूबहू मैचिंग सवाल

NEET Paper Leak: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के सुरक्षा दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं. सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया कि लीक कांड के तार सीधे NTA के उस पैनल से जुड़े थे, जो परीक्षा के सवाल तैयार करता है.
जांच एजेंसी के मुताबिक, लातूर के एक नामी कोचिंग सेंटर के मालिक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने NTA के पेपर-सेटर पैनल में शामिल पी वी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवाल खरीदने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत दी थी. इस खुलासे के बाद देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया है.
सीबीआई ने मोटेगांवकर की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट के सामने पुख्ता डिजिटल सबूत पेश किए. जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपी मोटेगांवकर का मोबाइल फोन जब्त किया. फोन की गैलरी से केमिस्ट्री के हाथ से लिखे सवालों की 36 तस्वीरें बरामद हुईं, जिनमें कुल 132 सवाल लिखे थे. जब सीबीआई ने इन बरामद सवालों का मिलान NTA के मास्टर क्वेश्चन बैंक से किया, तो अधिकारी भी दंग रह गए. बरामद किए गए सवालों में से 111 सवाल हूबहू NEET-UG परीक्षा के पेपर से मैच कर रहे थे. मोबाइल फोन के मेटाडेटा एनालिसिस से पता चला कि ये तस्वीरें 3 मई को होने वाली परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले ही खींच ली गई थीं. ये सभी नोट्स कथित तौर पर खुद मोटेगांवकर की हैंडराइटिंग में लिखे हुए थे.
सीबीआई ने इस पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ते हुए बताया कि मोटेगांवकर का बेटा खुद आरोपी पेपर-सेटर पी वी कुलकर्णी की केमिस्ट्री ट्यूटोरियल क्लास में जाता था. इसी क्लास के दौरान गोपनीय सवाल लीक किए गए और सौंपे गए.
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि लीक हुए सवालों को सोर्स करने के लिए जो 5 लाख रुपये की डील हुई थी, उस रकम को एजेंसी ने एक अन्य सह-आरोपी मनोज भगवानराव शिरुरे की निशानदेही पर सफलतापूर्वक बरामद कर लिया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
याद दिला दें कि पेपर लीक और बड़े पैमाने पर हुई धांधली के आरोपों के बाद मचे देशव्यापी बवाल के बीच, NTA ने 12 मई को 3 मई को आयोजित हुई NEET-UG परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया था. इसके बाद देश भर के मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए 21 जून को दोबारा (Re-exam) परीक्षा आयोजित की गई थी. सीबीआई की इस नई चार्जशीट और खुलासे ने अब NTA के भीतर बैठे विभीषणों को बेनकाब कर दिया है.