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VIDEO: 'वॉलंटियर रखिए, वरना कंट्रोल के बाहर होगी भीड़', जंतर-मंतर पर पुलिस ने CJP नेताओं को कई बार समझाया; फिर भी...

नीट पेपर लीक मामले में हुए छात्रों के आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के अधिकारी CJP के प्रवक्ता सौरभ दास और अभिषेक रांका से बातचीत करते और उन्हें समझाते नजर आ रहे हैं.

Reported ByNeeraj Gaur
Published: Aug 03, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:29 AM IST
VIDEO: 'वॉलंटियर रखिए, वरना कंट्रोल के बाहर होगी भीड़', जंतर-मंतर पर पुलिस ने CJP नेताओं को कई बार समझाया; फिर भी...
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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