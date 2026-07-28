/दोबारा आंदोलन का खौफ! जानिए क्यों असम और बिहार सरकार को वापस लेने पड़े NEET छात्रों पर दर्ज मुकदमे

Bihar Assam Neet Protesters: CJP की आंदोलन दोबारा शुरू करने की चेतावनी के बाद असम और बिहार सरकार ने NEET प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस ले लिए हैं. बिहार में हिरासत में लिए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की तुरंत रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है.
Bihar Assam Neet Protesters: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की सीधी चेतावनी मिलने के बाद असम और बिहार सरकारों ने बड़ा फैसला लिया है. दोनों ही राज्यों ने NEET (UG) पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों, आयोजकों और समर्थकों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मुकदमे और एफआईआर (FIR) वापस लेने का ऐलान कर दिया है.
असम के गृह विभाग ने सोमवार को स्पष्ट किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज सभी 5 केस कानून के मुताबिक वापस लिए जाएंगे. साथ ही गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
इसी तरह, बिहार सरकार के गृह विभाग ने घोषणा की कि 26 जुलाई से पहले प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र या नागरिक के खिलाफ कोई दंडात्मक या बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी. 25 जुलाई को छात्र संगठनों द्वारा बुलाए गए 'बिहार बंद' के दौरान पुलिस ने 694 लोगों को हिरासत में लिया था. इनमें से 339 नाबालिगों को पहले ही छोड़ दिया गया था, जबकि 355 लोगों पर केस दर्ज किए गए थे. अब सरकार ने सभी एफआईआर, कारण बताओ नोटिस और दर्ज केस रद्द करते हुए गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा करने के आदेश दे दिए हैं.
इस बीच आपको बता दें कि CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि जंतर-मंतर पर 36 दिनों से चला आ रहा आंदोलन समाप्त करने से पहले 25 जुलाई को सरकार के साथ हुई वार्ता में मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी थी. रांका ने कहा कि हम सरकार की तरफ से मंगलवार तक लिखित आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं. यदि समझौता का सम्मान नहीं हुआ, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया गया और भविष्य में छात्रों पर केस दर्ज न करने की मांग नहीं मानी गई, तो CJP दोबारा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी.