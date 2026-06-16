NEET Re-Exam 2026: नीट (NEET-UG 2026) की दोबारा होने वाली परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और लीक-प्रूफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त चक्रव्यूह तैयार कर लिया है. इस बार सुरक्षा का आलम ये है कि परीक्षा के प्रश्न-पत्रों को मदुरै से तिरुनेलवेली तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है.
तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए तिरुनेलवेली आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड पर सेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग और मॉक ड्रिल भी सफलतापूर्वक पूरी की गई. योजना के मुताबिक, गोपनीय प्रश्न-पत्रों को पहले हवाई जहाज के जरिए दिल्ली से मदुरै लाया जाएगा, और फिर वहां से एयर फोर्स के अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा के बीच सेना के हेलीकॉप्टर से तिरुनेलवेली पहुंचाया जाएगा.
#WATCH | Tirunelveli, Tamil Nadu | Arrangements have been made to transport the NEET re-examination question papers from Madurai to Tirunelveli by helicopter.
A trial landing of an Indian Army helicopter was conducted at the Tirunelveli Armed Reserve Ground as part of the… pic.twitter.com/kYgQqpoahv
ANI (@ANI) June 16, 2026
इस बीच, नीट परीक्षा की साख को बचाने के लिए केवल जमीन या आसमान ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया पर भी सरकार ने कड़ा पहरा लगा दिया है. सोशल मीडिया पर फर्जी प्रश्न-पत्रों की बिक्री, भ्रामक खबरों और पेपर लीक के झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पूरे देश में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को 22 जून 2026 तक के लिए अस्थाई रूप से ब्लॉक कर दिया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सरकार को दलील दी थी कि इस संगठित चीटिंग नेटवर्क और अराजक तत्वों को रोकने के लिए केवल चैनल्स को डिलीट करना काफी नहीं है. जब कानूनी और तकनीकी नोटिसों के बाद भी इन ठगों पर लगाम नहीं कसी जा सकी, तो सरकार ने आखिरी हथियार के तौर पर पूरे प्लेटफॉर्म को ही अस्थाई रूप से बंद करने का कड़ा फैसला लिया.
जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ठग और साइबर क्रिमिनल टेलीग्राम के मैसेज-एडिटिंग (संदेशों को बदलने की सुविधा) फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे. वे परीक्षा से पहले कुछ और पोस्ट करते थे और परीक्षा के बाद उस मैसेज को एडिट करके प्रश्न-पत्र से मिलता-जुलता बना देते थे, ताकि पेपर लीक का झूठा सबूत तैयार करके सनसनी फैलाई जा सके. इस फर्जीवाड़े की जड़ काटने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि टेलीग्राम को भारत में 30 जून 2026 तक अपने मैसेज-एडिटिंग फीचर को पूरी तरह से बंद रखना होगा.
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बता दें कि NTA की जांच में सामने आया था कि टेलीग्राम पर PAPER LEAKED NEET, Re-NEET 2026 और Private Mafia जैसे नामों से खुलेआम चैनल्स चलाए जा रहे थे. ये शातिर ठग भोले-भाले मेडिकल उम्मीदवारों और उनके माता-पिता से असली पेपर देने का झांसा देकर कुछ हजार रुपयों से लेकर कई लाख रुपयों तक की मोटी रकम वसूल रहे थे.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाते हुए साफ किया है कि सुरक्षा घेरे से बाहर ऐसा कोई भी प्रश्न पत्र मौजूद नहीं है. टेलीग्राम पर किए जा रहे सभी दावे पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत और फ्रॉड हैं. परीक्षा की गोपनीयता पूरी तरह महफूज है, इसलिए छात्र किसी भी बहकावे में न आएं. सरकार का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों का भविष्य किसी भी तरह की अफवाह या धोखेबाजी की भेंट न चढ़े. इस कड़े कदम से फर्जी गिरोहों का नेटवर्क पूरी तरह टूट जाएगा और छात्र बिना किसी मानसिक तनाव के परीक्षा दे सकेंगे.