Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /NEET री-एग्जाम की अभेद्य किलेबंदी! वायुसेना परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचाएगी पेपर, सामने आया रिहर्सल वीडियो

NEET री-एग्जाम की अभेद्य किलेबंदी! वायुसेना परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचाएगी पेपर, सामने आया रिहर्सल वीडियो

NEET Exam 2026: नीट परीक्षा 2026 को सुरक्षित बनाने के लिए तमिलनाडु में सेना के हेलीकॉप्टर से प्रश्न-पत्र पहुंचाए जा रहे हैं. वहीं, फर्जीवाड़े और पेपर लीक की अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने पूरे भारत में टेलीग्राम को 22 जून तक अस्थाई रूप से ब्लॉक कर दिया है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 16, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:17 PM IST
NEET री-एग्जाम की अभेद्य किलेबंदी! वायुसेना परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचाएगी पेपर, सामने आया रिहर्सल वीडियो
Image Credit: NEET-UG 2026

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
G7 Summit: पुतिन को घेरने के लिए जेलेंस्की संग बैठक, जानें ट्रंप का अगला गेम प्लान
G7 Summit 20263 min ago
2
NEET Paper Leak 20267 min ago
3
NEET UG 2026 Re-Exam7 min ago
4
Tamil Nadu news9 min ago
5
delhi Traffic Advisory34 min ago