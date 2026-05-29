नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव, PMO करेगा निगरानी

NEET Papers: नीट के पेपर में किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए सरकार ने लगभग सभी तैयारियां कर ली है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई. बैठक के बाद कहा गया प्रश्नपत्रों को पहुंचाने के लिए सरकार भारतीय वायु सेना की मदद लेने पर विचार कर रही है.
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NEET RE Exam: 21 जून को होने वाले नीट रिएग्जाम को लेकर तैयारियां जोरों-शोरों पर है. इसमें किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए कई तरह की तैयारियां की गई हैं. केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. PMO अब पेपर सेटिंग से लेकर परीक्षा केंद्र तक प्रश्नपत्र पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा. इसके अलावा सरकार प्रश्नपत्रों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की मदद लेने पर विचार कर रही है. हालांकि इसपर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
नीट पेपर को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हाई लेबल की बैठक हुई, बैठक में इसपर भी विचार-विमर्श किया गया. इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे. इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी इसपर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसपर अंतिम फैसला लेने के लिए प्रस्ताव पीएम मोदी के समक्ष रखा जाएगा.
दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक हाई लेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें NEET री-एग्जाम की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण को सुरक्षित बनाने के लिए कई नए उपायों पर विचार किया गया. खासतौर पर पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने और छात्रों का भरोसा वापस जीतने पर फोकस रखा गया. सरकारी सूत्रों के अनुसार, अब PMO अधिकारी NEET परीक्षा की पूरी चेन पर नजर रखेंगे. इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और परीक्षा केंद्रों तक अंतिम डिलीवरी की प्रक्रिया शामिल होगी.
NEET पेपर लीक मामले ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे. छात्रों और अभिभावकों के बीच गुस्सा और चिंता दोनों देखने को मिले. आरोप लगे कि प्रश्नपत्र कई चरणों से गुजरते हुए लीक हो गया. इसी वजह से अब सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जा रही है.
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