'मां-पापा आपने सब कुछ कुर्बान किया, फिर भी मैं हार गई...' NEET में कम मार्क्स आने पर छात्रा ने की खुदकुशी, छोड़ा भावुक सुसाइड नोट

NEET Aspirants Suicide Case: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के जलालपुर में NEET परीक्षा में केवल 166 अंक आने से परेशान होकर 19 वर्षीय छात्रा अंकिता सांगले ने घर के स्टडी रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
NEET Aspirants Suicide Case: देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के बढ़ते तनाव और दबाव के बीच एक और दुखद खबर सामने आई है. महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कर्जत तालुका स्थित जलालपुर गांव की रहने वाली छात्रा अंकिता सांगले ने NEET (नीट) परीक्षा में कम अंक आने से आहत होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, अंकिता लंबे समय से NEET की तैयारी कर रही थी और उसे इस परीक्षा से काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, परिणाम घोषित होने पर उसे 166 अंक ही मिले. उम्मीद के मुताबिक अंक न मिलने के कारण वह मानसिक तनाव और निराशा में चली गई थी. इसी मानसिक दबाव के चलते उसने बीते दिन शाम लगभग 4:30 बजे अपने ही घर में यह आत्मघाती कदम उठा लिया.
परिजनों ने बताया कि अंकिता की पढ़ाई के लिए घर में एक अलग कमरा बना हुआ था, जहां वह रोजाना घंटों पढ़ाई किया करती थी. घटना वाले दिन शाम के समय जब काफी देर तक कमरे से उसकी कोई आवाज या हलचल नहीं आई, तो परिजनों को चिंता हुई. जब घर वालों ने जाकर दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. अंकिता फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी.
अंकिता सांगले के मामले में पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. मराठी भाषा में लिखे इस भावुक खत में अंकिता ने अपने परिवार के प्रति अटूट प्यार और अपनी असफलता का गहरा दुख व्यक्त किया है.
सुसाइड नोट की हर एक पंक्ति यह बयां कर रही है कि परीक्षा के नतीजों ने उसे किस कदर तोड़ दिया था.
अंकिता ने अपने आखिरी संदेश में परिवार के हर सदस्य के समर्पण को याद करते हुए लिखा कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैं आप लोगों की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाई. मां, आपने हर मुश्किल घड़ी में एक दोस्त की तरह मेरा साथ दिया. दादा (भाई), आपने भी मेरा बहुत साथ दिया... आप तो मुझसे मां-पापा से भी ज्यादा प्यार करते थे. अंकिता ने खत में साफ तौर पर लिखा कि उसकी इस आत्महत्या के लिए परिवार या कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है.
अपनी असफलता का बोझ बयां करते हुए अंकिता ने आगे लिखा कि जब वह NEET की तैयारी कर रही थी, तब उसके पूरे परिवार ने उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था. लेकिन परीक्षा में कम अंक आने के कारण वह खुद को कसूरवार मान रही थी कि वह अपने माता-पिता और भाई की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. सुसाइड नोट के अंत में अंकिता ने अपने भाई से एक भावुक अपील की. उसने लिखा कि भाई, अब मम्मी-पापा का अच्छे से ख्याल रखना. उन्हें किसी भी चीज की कमी मत होने देना.
घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतका के परिजन अन्ना सांगले से मिली जानकारी के आधार पर संबंधित पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.