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'मां-पापा आपने सब कुछ कुर्बान किया, फिर भी मैं हार गई...' NEET में कम मार्क्स आने पर छात्रा ने की खुदकुशी, छोड़ा भावुक सुसाइड नोट

NEET Aspirants Suicide Case: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के जलालपुर में NEET परीक्षा में केवल 166 अंक आने से परेशान होकर 19 वर्षीय छात्रा अंकिता सांगले ने घर के स्टडी रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 27, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:40 AM IST
'मां-पापा आपने सब कुछ कुर्बान किया, फिर भी मैं हार गई...' NEET में कम मार्क्स आने पर छात्रा ने की खुदकुशी, छोड़ा भावुक सुसाइड नोट
Image Credit: NEET Exam

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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