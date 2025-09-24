Maharashtra: डॉक्टर नहीं बनना चाहता... 99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन ली खुद की जान, सुसाइड नोट में लिखा बयां किया दर्द

Neet UG 2025 की परीक्षा में 99.99 प्रतिशत लाने वाले 19 साल के युवक ने एडमिशन वाले दिन आत्महत्या की. छात्र ने सुसाइड से पहले एक नोट लिखा जिसमें उसने डॉक्टर बनने के प्रेशर के बारे में बताया.
नीट यूजी क्लियर करने के लिए कई सालों तक बच्चे तैयारी करते है. लेकिन फिर भी कई बार लोगों का एग्जाम नहीं क्लियर होता है. अच्छे नंबर नहीं आते, जिससे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना मुश्किल हो जाता है. इससे कई बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं.
वहीं, अनुराग अनिल बोरकर जैसे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो डॉक्टर बनने के प्रेशर से डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले लेते हैं. महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के 19 साले के अनिल ने अपनी जान उस दिन ले ली जिस दिन उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने वाला था. हैरान करने वाली बात है कि अनिल ने नीट यूजी में 99.99 प्रतिशत लाकर 1475 ऑल इंडिया रैंक हासिल किया था.
डॉक्टर नहीं बनना चाहता!
सिंदेवाही तालुका के नवारगांव निवासी अनुराग अपने परिवार के साथ रहता था. नीट में अपनी सफलता के बाद, वह एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने की तैयारी कर रहा था. लेकिन उसी दिन उसने खुदकुशी कर ली. उसके पास से मिले नोट में लिखा था मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता.
फांसी लगाकर दी जान
घटनास्थल पहुंची पुलिस के मुताबिक अनुराग ने गोरखपुर रवाना होने से पहले ही अपने आवास पर आत्महत्या की. उसने अपने घर पर फांसी लगाकर जान दी. घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. हालांकि अधिकारियों ने नोट की विषय-वस्तु मीडिया को जारी नहीं की है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि अनुराग ने लिखा था कि वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता था.
डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
