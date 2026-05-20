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NEET पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, CBI के हाथ अब तक क्या-क्या लगा? जानिए सब कुछ

NEET UG Paper Leak Latest Update: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र तक पहुंच गई है. CBI ने नागपुर और चंद्रपुर में कई छात्रों के घरों पर छापेमारी कर लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए हैं.

 

Reported By:  Pramod Sharma|Last Updated: May 20, 2026, 05:16 PM IST
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NEET UG Paper Leak Case Latest Update: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र तक पहुंच गई है. पिछले 2 दिन से विदर्भ के नागपुर और चंद्रपुर जिलों में सीबीआई की टीम नीट के स्टूडेंट्स के घरों पर छापेमारी कर रही है.

इन स्टूडेंट्स को लेकर आरोप ये है कि इन्हें नीट एग्जाम के पहले पुणे में केमेस्ट्री के प्रोफेसर प्रह्लाद कुलकर्णी उर्फ पी.वी. कुलकर्णी ने जो स्पेशल मॉक टेस्ट क्लास ली थी, उस क्लास में बड़ी रकम देकर शामिल कराया गया. इन्हें इस क्लास तक नागपुर के एजेंट्स लेकर आए थे.

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नागपुर और चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी में कई स्थानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई उन छात्रों के घरों पर की गई, जिनके नाम जांच में पेपर लीक के लाभार्थियों के रूप में सामने आए हैं. CBI सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को शक है कि इन छात्रों का संपर्क पुणे की ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे के जरिए पेपर लीक रैकेट से हुआ था. मनीषा वाघमारे को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है.

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नागपुर के मंगलवारी इलाके और सेंट्रल एवेन्यू के पास स्थित कुछ घरों में करीब पांच घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान CBI ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सैंपल प्रश्नपत्र, नोट्स, प्रिंटेड बुकलेट और अन्य सामग्री जब्त की है.

जांच एजेंसी का मानना है कि मनीषा वाघमारे छात्रों और उनके अभिभावकों को पेपर लीक सिंडिकेट के सदस्यों से जोड़ने का काम करती थी. बाद में छात्रों का संपर्क पुणे से गिरफ्तार केमिस्ट्री लेक्चरर पी.वी. कुलकर्णी से हुआ, जिसे इस रैकेट का मुख्य आरोपी माना जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार कुछ चुनिंदा छात्रों को परीक्षा से पहले पुणे बुलाया गया था, जहां सीक्रेट प्रश्न उसके ऑप्शन और उत्तर शेयर किए गए. CBI अब जब्त किए गए सभी डिजिटल उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी. विशेषज्ञ डिलीट किए गए डेटा, मैसेज और कम्युनिकेशन रिकवर कर बड़े नेटवर्क से जुड़े सबूत तलाशेंगे.

छापेमारी के दौरान CBI अधिकारियों ने छात्रों के माता-पिता से भी पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए. जांच एजेंसी अब कुछ अभिभावकों की भूमिका की भी जांच कर रही है. NEET पेपर लीक मामले में आज भी कई छात्रों से पूछताछ जारी है. सीबीआई की जांच टीम फिलहाल पुणे स्थित सीबीआई ऑफिस में कई छात्रों से पूछताछ कर रही है.

जानकारी के मुताबिक पूछताछ में शामिल छात्रों में गिरफ्तार आरोपी मोटेगांवकर के कोचिंग संस्थान ‘RCC Classes’ के छात्र भी शामिल हैं. सूत्रों का दावा है कि मोटेगांवकर के बेटे को भी पूछताछ के लिए पुणे सीबीआई ऑफिस बुलाया गया है.

जांच के दौरान एक और एंगल सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक मोटेगांवकर पेपर लीक में इसलिए भी शामिल था क्योंकि उसका बेटा भी NEET परीक्षा में शामिल हुआ था. वहीं लातूर में 3 डॉक्टरों से पूछताछ चल रही है. इन डॉक्टरों का गिरफ्तार केमेस्ट्री प्राध्यापक शिवराज मोटेगांवकर से करीबी संबंध होने की बात कही जा रही है. इन 3 प्राध्यापकों तक नीट के लीक पेपर को पहुंचाया गया, जहां से नीट के स्टूडेंट्स तक ये पेपर शेयर किए गए.

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Pramod Sharma

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