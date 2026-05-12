'भ्रष्ट व्यवस्था ने छात्रों के सपनों को कुचला...,' NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला

NEET UG 2026 Exam Cancel: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने NEET UG 2026 की परीक्षा रद्द होने पर प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाले माफिया तो बच जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा लंबे समय से तैयारी कर रहे छात्रों को भुगतना पड़ता है.
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NEET Exam Cancel: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक होने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए NEET UG 2026 का एग्जाम कैंसिल कर दिया है. 3 मई 2026 को परीक्षा खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की चर्चाएं तेज होने लगी. शुरुआत में इसे केवल अफवाह माना गया, लेकिन बाद में राजस्थान से गिरफ्तारी का मामला सामने आया. इसके बाद पूरा पेपर ही कैंसिल कर दिया गया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक होने को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रतिक्रिया जाहिर की है.
राहुल गांधी ने अपने 'X'हैंडल पर लिखा,' NEET 2026 की परीक्षा रद्द हो गयी. 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया. किसी पिता ने कर्ज लिया,
किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार. यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है.'
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राहुल गांधी ने माफियाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो बच जाते हैं, लेकिन इसकी सजा ईमानदार छात्रों को भुगतनी पड़ती है.
NEET 2026 की परीक्षा रद्द हो गयी।
22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया।
किसी पिता ने कर्ज़ लिया,
किसी माँ ने गहने बेचे,
लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की,
और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 12, 2026
उन्होंने कहा,' हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं. अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे.अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल, देश के लिए विषकाल बन गया है.'
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AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पेपर लीक और एग्जाम रद्द होने पर नाराजगी जताते हुए कहा,' संसद में पास हुए उस कानून का क्या हुआ, जिसके तहत आपने कहा था कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? फिर पेपर लीक हुआ कैसे? और प्रधानमंत्री की 'मन की बात' अब कहां है? उन्होंने छात्रों से कहा था कि वे चिंता न करें. अब वे उन्हें क्या जवाब देंगे? उन छात्रों का क्या जो पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनके माता-पिता ने कोचिंग सेंटरों पर लाखों रुपये खर्च किए हैं? वे किस दौर से गुजर रहे होंगे? वे बेचारे छात्र जो NEET पास करने का सपना देखते हैं. भाजपा और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा.'
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