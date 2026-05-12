Advertisement
trendingNow13214349
Hindi Newsदेशभ्रष्ट व्यवस्था ने छात्रों के सपनों को कुचला..., NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला

'भ्रष्ट व्यवस्था ने छात्रों के सपनों को कुचला...,' NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला


NEET UG 2026 Exam Cancel: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने NEET UG 2026 की परीक्षा रद्द होने पर प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाले माफिया तो बच जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा लंबे समय से तैयारी कर रहे छात्रों को भुगतना पड़ता है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 12, 2026, 03:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भ्रष्ट व्यवस्था ने छात्रों के सपनों को कुचला...,' NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला

NEET Exam Cancel: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक होने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए NEET UG 2026 का एग्जाम कैंसिल कर दिया है.  3 मई 2026 को परीक्षा खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की चर्चाएं तेज होने लगी. शुरुआत में इसे केवल अफवाह माना गया, लेकिन बाद में राजस्थान से गिरफ्तारी का मामला सामने आया. इसके बाद पूरा पेपर ही कैंसिल कर दिया गया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक होने को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रतिक्रिया जाहिर की है. 

'छात्रों की मेहनत को कुचला...'

राहुल गांधी ने अपने 'X'हैंडल पर लिखा,' NEET 2026 की परीक्षा रद्द हो गयी. 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया. किसी पिता ने कर्ज लिया,
किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार. यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है.'  

ये भी पढ़ें-  महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट भारत में बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक

Add Zee News as a Preferred Source

'ईमानदार छात्रों को भुगतनी पड़ती है सजा...'

राहुल गांधी ने माफियाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो बच जाते हैं, लेकिन इसकी सजा ईमानदार छात्रों को भुगतनी पड़ती है.

उन्होंने कहा,' हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं. अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे.अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल, देश के लिए विषकाल बन गया है.'  

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग, रोजगार और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु, लिए 6 बड़े फैसले

सरकार पर बरसे ओवैसी 

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पेपर लीक और एग्जाम रद्द होने पर नाराजगी जताते हुए कहा,' संसद में पास हुए उस कानून का क्या हुआ, जिसके तहत आपने कहा था कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? फिर पेपर लीक हुआ कैसे? और प्रधानमंत्री की 'मन की बात' अब कहां है? उन्होंने छात्रों से कहा था कि वे चिंता न करें. अब वे उन्हें क्या जवाब देंगे? उन छात्रों का क्या जो पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनके माता-पिता ने कोचिंग सेंटरों पर लाखों रुपये खर्च किए हैं? वे किस दौर से गुजर रहे होंगे? वे बेचारे छात्र जो NEET पास करने का सपना देखते हैं. भाजपा और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

NEET UG 2026 Exam

Trending news

NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
NEET UG 2026 Exam
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
Jammu and Kashmir. Drug
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
Water Crisis
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
Devendra Fadnavis
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
'गायब हो रही मर्दाना...' प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने की अफवाह से फैली हिंसा, 17 की मौत
congo
'गायब हो रही मर्दाना...' प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने की अफवाह से फैली हिंसा, 17 की मौत
5 लाख में बिका पेपर? कई राज्यों में फैला था नेटवर्क! NEET कैंसिलेशन के 5 बड़े कारण
NEET Exam Cancelled
5 लाख में बिका पेपर? कई राज्यों में फैला था नेटवर्क! NEET कैंसिलेशन के 5 बड़े कारण
NEET परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को क्या करना होगा, NTA ने क्या-क्या बताया?
NEET 2026 exam cancelled
NEET परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को क्या करना होगा, NTA ने क्या-क्या बताया?
पीएम की अपील पर बरस रही थी कांग्रेस, पेट्रोल पर मनमोहन का वीडियो निकाल लाई भाजपा
Narendra Modi news
पीएम की अपील पर बरस रही थी कांग्रेस, पेट्रोल पर मनमोहन का वीडियो निकाल लाई भाजपा
वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, ये 3 प्रोजेक्ट कर देंगे भारत की बल्ले-बल्ले; चिंता होगी दूर
Middle East crisis
वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, ये 3 प्रोजेक्ट कर देंगे भारत की बल्ले-बल्ले; चिंता होगी दूर
मंदिर हो या मस्जिद, तेज आवाज में नहीं गरजेंगे लाउडस्पीकर! CM सुवेंदु का बड़ा फैसला
BJP
मंदिर हो या मस्जिद, तेज आवाज में नहीं गरजेंगे लाउडस्पीकर! CM सुवेंदु का बड़ा फैसला