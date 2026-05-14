कौन है जिसने NEET-UG का पेपर करवाया लीक, किसे फंसाया? एक आरोपी ने पेशी के बाद बताया

NEET Leak 2026: देश में डॉक्टरी पेशे में दाखिला लेने की सबसे बड़ी परीक्षा नीट पीजी रद्द कर दी गई तो जिन 22 लाख 79 हजार छात्रों ने दिन-रात मेहनत करके एग्जाम दिया था उनका मानसिक दबाव एक बार फिर बढ़ गया. NEET का पर्चा 2025 में भी लीक हुआ था. 2026 में परीक्षा से करीब 42 घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर के सवाल 'लीकतंत्र' के हाथ लग चुके थे. लीकतंत्र ने लीक सवालों में कुछ प्रश्न जोड़कर क्वेश्चन बैंक तैयार किया.

छात्रों तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचाया गया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे. उसमें से करीब 150 सवाल हूबहू NEET UG 2026 के प्रश्नपत्र में पूछे गए. यानी 720 अंकों की परीक्षा में लगभग 600 नंबर के सवाल लीक हो चुके थे.

देशभर की एजेंसिया एक्टिव फिर आरोपी ने क्या कबूला?

NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने आरोप लगाया कि इस रैकेट से जुड़े बड़े और प्रभावशाली लोगों को तो बचाया जा रहा है, जबकि छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है. यानी इस बार भी 'बड़ी मछलियों' को बचाया जा रहा है जबकि छुटभैयों को दबोचा जा रहा है.

आरोपी का ये विस्फोटक बयान उस समय सामने आया जब आरोपियों को जयपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट के आवास पर पेशी के बाद बाहर ले जाया जा रहा था. पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर एक आरोपी ने गाड़ी के अंदर से चिल्लाकर कहा, 'बड़े लोगों को बचाया जाता है और आम आदमी को परेशान किया जाता है.'

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कौन है वो बड़े चेहरे जिन्हें बचाया जा रहा?

इस बयान के बाद NEET-UG पेपर लीक विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस नेटवर्क के पीछे और भी बड़े चेहरे शामिल हैं. पेपर लीककांड की मॉडस अप्रैंडी की बात करें तो पता चला कि कुछ आरोपियों ने व्हाट्सऐप पर 'प्राइवेट माफिया' नाम से एक ग्रुप बनाया जिसमें 400 मेंबर थे. आरोप है कि इस ग्रुप का इस्तेमाल 'गेस पेपर' और सवालों को सर्कुलेट करने के लिए हुआ. वहीं टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनाया गया था, जिसमें NEET का असली पेपर होने का दावा किया जा रहा था.

1 मई से ही व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर प्रश्नपत्र की PDF फाइलें तेजी से शेयर की जा रही थीं. डिजिटल रिकॉर्ड्स से यह पता चला है कि पेपर लीक का नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कितनी तेजी से फैलाया गया. एक तरफ जांच एजेंसियां सबूत इकट्ठा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ लीक नेटवर्क से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा गया. राजस्थान के अलग-अलग शहरों से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. जयपुर में ही मनीष नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जयपुर से मिले इनपुट के बाद नासिक क्राइम ब्रांच ने योगेश खरे को हिरासत में लिया. खरे BAMS की पढ़ाई कर चुका है और एक मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाता है.