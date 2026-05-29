'आखिर कहां हुआ फेलियर?' NEET-UG पेपर लीक मामले में SC की सख्त टिप्पणी; केंद्र ने कहा- पीएम खुद कर रहे निगरानी

NEET-UG पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को एक हलफनामा दायर करने को कहा है. वहीं, एनटीए ने भी अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तरीके से पूछा कि आखिर कमी कहां रह गई, जिस कारण परीक्षा पेपर ही लीक हो गया.
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NEET-UG Paper Leak Update: देश भर में NEET-UG पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों की और बच्चों की नाराजगी नजर आने लगी है. नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शीर्ष न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया. एनटीए की ओर से कहा गया कि वह सभी परीक्षाओं क शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है.
दरअसल, नीट पेपर लीक के बाद अब यह परीक्षा फिर से आयोजिज की जा रही है. 21 जून को देश भर में अलग-अलग केंद्र पर परीक्षा का होना है. सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इस बार परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली की कोई गुंजाइश नहीं होगी. वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय के साथ कदम मिलाकर, NTA परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में एनटीए की ओर से बताया गया कि राधाकृष्ण समिति की सिफारिशें को समयबद्ध तरीके से लागू कर दिया गया है. एजेंसी ने साफ किया कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण में सुधार बढ़ाना और कमजोरियों को दूर करना है.
बता दें कि एनटीए ने यह जवाब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिकाओं से जुड़े मामले में दिया है.
इसके अलावा एनटीए ने अपने हलफनामें में बताया कि परीक्षा एजेंसी ने एक हाई लेवल संचालन समिति (HPSC) ने 17 अप्रैल 2026 हुई एक बैठक में NEET-UG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की. परीक्षा से ठीक पहले और उसके बाद के लिए सुरक्षा के उपायों की सिफारिश की.
एजेंसी ने कहा कि इन उपायों में सीसीटीवी जांच और फुटेज को कम से कम 90 दिन तक सुरक्षित रखना, परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रील, मौसम आधारित आपातकालीन योजना, पावर बैकअप समेत अन्य तैयारियों का व्योरा शामिल था. वहीं, समिति ने परीक्षा के बाद सीसीटीवी फुटेज के फोलेंसिक विश्लेशण की भी सिफारिश की, जिससे उन कमियों और अनियमित आचरण का पता लगाया जा सके, जो वास्तविक समय में पहचान में न आ पाएं.
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इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को एक अलग से हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसमें वह पूरी डिटेल हो, जिससे NTA हर साल NEET एग्जाम कराने और खत्म करने के प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनल बनाएगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तरीके से पूछा कि आखिर परीक्षा के आयोजन के दौरान कमी कहां रह गई?
सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि इस हलफनामे में बताना होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अंदर स्पेशल स्टाफ और एक्सपर्ट्स की बड़ी संख्या में तैनाती के जरिए इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और एक्सपर्टीज कैसे डेवलप की जाएगी. वहीं, इस दौरान कोर्ट ने NTA और हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन डॉ. के राधाकृष्णन द्वारा फाइल किए गए जवाब (एफिडेविट) पर ध्यान दिया. केंद्र ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के प्रधानमंत्री खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं.
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