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NEET-UG पेपर लीक पूरी चेन आ गई सामने! राजस्थान तक कैसे पहुंचा प्रश्नपत्र, कितने में बिके थे पेपर्स?

NEET-UG 2026 Paper Leak Case: NEET UG परीक्षाओं से पहले ही इनके प्रश्नपत्र कैसे राजस्थान पहुंच गए? इस बारे में जब पड़ताल की गई तो पूरी चेन सामने आ गई. इस दौरान खुलासे में ये भी पता चला कि ये प्रश्नपत्र छात्रों को कितने रुपयों में बेचा गया था. 

Written By  Pramod Sharma|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: May 14, 2026, 10:42 AM IST
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NEET-UG पेपर लीक पूरी चेन आ गई सामने! राजस्थान तक कैसे पहुंचा प्रश्नपत्र, कितने में बिके थे पेपर्स? (AI- Image)
NEET-UG पेपर लीक पूरी चेन आ गई सामने! राजस्थान तक कैसे पहुंचा प्रश्नपत्र, कितने में बिके थे पेपर्स? (AI- Image)

जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि UG NEET का प्रश्नपत्र यश यादव के जरिए राजस्थान तक पहुंचा था. सूत्रों के मुताबिक यश यादव की पहचान विकास बिवाल से थी. जांच में यह भी पता चला है कि विकास बिवाल के पिता दिनेश बिवाल ने प्रश्नपत्र की हार्डकॉपी को स्कैन कर उसकी पीडीएफ फाइल तैयार की थी. आरोप है कि इसके बाद यह प्रश्नपत्र सीकर के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले कई छात्रों तक पहुंचाया गया.

सूत्रों के अनुसार, छात्रों ने पूछताछ में बताया है कि पेपर हासिल करने के लिए उनसे 2 लाख से 5 लाख रुपये तक लिए गए थे. हालांकि मामले में सामने आए शुभम ने खुद को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड मानने से इनकार किया है. जांच एजेंसी अब इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रश्नपत्र लीक होने का असली सोर्स क्या था और यह किन-किन लोगों के जरिए छात्रों तक पहुंचा. 

यश खुद नहीं पास कर पाया परीक्षा 

बताया जा रहा है कि यश खुद परीक्षा पास नहीं कर पाया. वह बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज (BAMS) का छात्र है. CBI ने इस मामले में कोचिंग संस्थानों के स्टाफ और मालिकों से भी पूछताछ की है. साथ ही छात्रों और गिरफ्तार आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. अब जांच का फोकस मनी ट्रेल पर है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पैसे किसके जरिए और किन खातों तक पहुंचे. 

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मनी ट्रेल के आधार पर हो रही मामले की जांच

CBI इस मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है. जांच एजेंसी ने कई कोचिंग संस्थानों के मालिकों और वहां काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ की है. इसके अलावा छात्रों और अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा सकें. फिलहाल जांच का सबसे बड़ा केंद्र ‘मनी ट्रेल’ बना हुआ है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि लेन-देन के लिए पैसा किन लोगों के जरिए पहुंचाया गया और आखिर वह किन बैंक खातों तक पहुंचा. जांच टीम वित्तीय रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डिटेल्स खंगाल रही है, ताकि पूरे रैकेट में शामिल लोगों की पहचान की जा सके.

यह भी पढ़ेंः NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी

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