Advertisement
trendingNow13214875
Hindi Newsदेशकहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? बंद कमरों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी

कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? बंद कमरों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी

12 मई को NEET UG 2026 परीक्षा रद्द हो गई. इस परीक्षा के लीक होने के बाद पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर पेपर लीक कैसे हो गया? ये कोई पहला मौका नहीं है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 13, 2026, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET से लेकर UPSC तक, आखिर एग्जाम पेपर्स कहां छापे जाते हैं? (AI-Image)
NEET से लेकर UPSC तक, आखिर एग्जाम पेपर्स कहां छापे जाते हैं? (AI-Image)

12 मई को NEET UG 2026 परीक्षा रद्द हो गई. इस परीक्षा के लीक होने के बाद पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर पेपर लीक कैसे हो गया? ये कोई पहला मौका नहीं है. आइए हम आपको NEET और UPSC के पेपर्स कैसे तैयार होते हैं और इन्हें एग्जाम सेंटर्स तक कैसे पहु्ंचाया जाता है? फिर ये कैसे लीक हो जाते हैं? 

  1. NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देशभर में लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर पेपर लीक कैसे हो गया? जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर आने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि NEET और UPSC जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र आखिर कैसे तैयार किए जाते है? ये प्रश्नपत्र कहां छपते हैं और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? NEET-UPSC परीक्षा से देश के लिए बहुत ही जिम्मेदारी के पदों के लिए योग्य उम्मीदवार तलाश किए जाते हैं चाहे वो डॉक्टर हों या आईएएस वो देश के लिए सबसे भरोसेमंद कामों में आगे रहते हैं, इसलिए इसकी निष्पक्षता बनाए रखना सरकार और आयोग दोनों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है.
  2. NEET परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) करती है. सबसे पहले देशभर के विशेषज्ञ प्रोफेसरों और विषय विशेषज्ञों की टीम बनाई जाती है. ये टीमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हजारों सवाल तैयार करती हैं. इसके बाद कई चरणों में सवालों की जांच होती है ताकि कोई गलती, आउट-ऑफ-सिलेबस प्रश्न या दोहराव न रहे. अंतिम प्रश्नपत्र को बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों की पहचान सीमित रखी जाती है और डिजिटल एक्सेस भी नियंत्रित रहता है.

    3. कहां छपते हैं NEET-UPSC के प्रश्नपत्र?

  3. NEET-UPSC जैसे संवेदनशील एग्जाम्स के लिए प्रश्नपत्रों की छपाई आम प्रिंटिंग प्रेस में नहीं होती. इसके लिए हाई-सिक्योरिटी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है. इन प्रेसों में CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक एंट्री, मोबाइल फोन बैन और मल्टी-लेयर सिक्योरिटी लागू रहती है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रश्नपत्र अलग-अलग शहरों की सुरक्षित प्रेसों में छापे जाते हैं ताकि किसी एक जगह से पूरा पेपर लीक होने का खतरा कम रहे. छपाई के दौरान कर्मचारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है. ये बेहद गोपनीय तरीके से होता है. 

    4. ऐसे प्रेसों की लोकेशन सार्वजनिक नहीं की जाती 

  4. NEET-UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग देश की सबसे संवेदनशील परीक्षाओं में से एक आयोजित करता है. इसलिए इसके प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण प्रक्रिया बेहद गोपनीय और हाई-सिक्योरिटी सिस्टम के तहत होती है. आमतौर पर NEET-UPSC अपने प्रश्नपत्र सरकारी सुरक्षा प्रेस (Security Printing Press) या बेहद सुरक्षित प्रिंटिंग यूनिट्स में छपवाता है. इन जगहों का नाम और लोकेशन सार्वजनिक नहीं की जाती, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचा जा सके. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रश्नपत्रों की छपाई में वही स्तर की सुरक्षा अपनाई जाती है जो करेंसी नोट, पासपोर्ट या संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों की प्रिंटिंग में होती है.

    5. एग्जाम पेपर्स की प्रिंटिंग के बाद क्या होता है?

  5. पेपर छपने के बाद उन्हें सीलबंद पैकेट में रखा जाता है. हर पैकेट पर विशेष कोड और ट्रैकिंग सिस्टम होता है. इसके बाद इन्हें भारी सुरक्षा के बीच बैंकों के स्ट्रॉन्ग रूम या सुरक्षित गोदामों तक पहुंचाया जाता है. परीक्षा से ठीक पहले ये प्रश्नपत्र जिला प्रशासन और पुलिस निगरानी में परीक्षा केंद्रों तक भेजे जाते हैं. कई जगह GPS ट्रैकिंग और डिजिटल रिकॉर्डिंग भी की जाती है.

    6. इतनी हाई सिक्योरिटी फिर लीक कैसे हो जाता है पेपर?

  6. यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है. जांच एजेंसियों का मानना है कि पेपर लीक अक्सर किसी अंदरूनी नेटवर्क, प्रिंटिंग स्टाफ, ट्रांसपोर्ट चैन या डिजिटल एक्सेस की कमजोरी के जरिए होता है. कई मामलों में संगठित गैंग बड़ी रकम लेकर पेपर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. अगर शुरुआती जांच में प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका सामने आती है तो इसका मतलब है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हिस्से में ही सेंध लगी. यही वजह है कि NEET 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

    7. देश के लाखों छात्रों पर पड़ता है असर

  7. NEET देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं. परीक्षा रद्द होने से छात्रों की महीनों की मेहनत, मानसिक तनाव और भविष्य की योजनाओं पर सीधा असर पड़ा है. अब सभी की नजर सरकार और जांच एजेंसियों पर है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कैसे होता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है.
  8. यह भी पढ़ेंः  NEET परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को क्या करना होगा, NTA ने क्या-क्या बताया?

 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

NEETUPSCExam Papers

Trending news

मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
weather update
मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
India Popular Foods
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
Haunted Bungalow
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
NEET
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
DNA
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?
BJP Leader Suvendu Adhikari
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?
बंगाल से केरलम तक नई सरकारों के सामने बड़ा आर्थिक संकट, कैसे निकाल पाएंगी रास्ता?
Country Politics
बंगाल से केरलम तक नई सरकारों के सामने बड़ा आर्थिक संकट, कैसे निकाल पाएंगी रास्ता?
घाटी में PM मोदी की अपील का असर, ठप हुईं सोने की दुकानें; ग्राहकों के लिए तरसे सुनार
Jammu Kashmir
घाटी में PM मोदी की अपील का असर, ठप हुईं सोने की दुकानें; ग्राहकों के लिए तरसे सुनार
कौन बनेगा देश का अगला CBI डायरेक्टर? चुनाव पर राहुल गांधी ने जताई असहमति
CBI director
कौन बनेगा देश का अगला CBI डायरेक्टर? चुनाव पर राहुल गांधी ने जताई असहमति