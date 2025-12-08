नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला

संसद में सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होनी है. इससे पहले एक कार्टून पर सियासी माहौल गरम हो गया है. भाजपा ने एक कार्टून शेयर किया है जिसमें उसका दावा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोड़ा चलाते हुए दिखाया गया है. भाजपा के प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कार्टून दिखाते हुए कहा कि 2012 तक एनसीईआरटी की पुस्तकों में यह कार्टून शामिल था. इसमें पंडित नेहरू को कोड़ा चलाते हुए और बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान का निर्माण करते हुए दिखाया गया था.

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ही उस संविधान के निर्माता हैं, जिस संविधान के प्रतीक को लेकर राहुल गांधी आज राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया, 'उस चित्रण में बाबा साहेब पर कोड़े बरसाते हुए पंडित नेहरू को दिखाया गया है और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू की वास्तविक विरासत को दर्शाता है, जबकि आज गांधी परिवार और नेहरू परिवार यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलने का प्रयास कर रही है.'

सोनिया पर पात्रा का पलटवार

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा इतिहास को दोबारा लिखने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि इतिहास को सही करने और उन वास्तविक महापुरुषों को उनका उचित सम्मान देने का कार्य कर रही है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में वास्तविक योगदान दिया है. डॉ. पात्रा सोनिया गांधी के आरोपों पर पलटवार कर रहे थे. सोनिया गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारत की विविधताओं के उत्सव से था.

A reminder of how a controversial cartoon, once printed in NCERT textbooks from 2006 to 2012, portrayed the slow pace of Constitution-making and the tensions of that era. For years, students were taught using this imagery until it was… pic.twitter.com/nUpY4KDPaf — BJP @BJP4India) December 7, 2025

पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि यह वही धर्मनिरपेक्षता थी जिसमें भगवान राम के अस्तित्व को नकारा गया और जिसमें सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी विरोध किया गया. यहां तक कि सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे विराट व्यक्तित्व के खिलाफ षड्यंत्र से भी पीछे नहीं हटा गया क्योंकि सोमनाथ मंदिर का भव्य निर्माण सरदार पटेल ने कराया था. कुछ समय पहले सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन पटेल की पुस्तक के एक अंश का उल्लेख सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद के लिए सरकारी अनुदान देने का सुझाव नेहरू द्वारा दिया गया था, लेकिन सरदार पटेल ने इसका विरोध किया. फिर नेहरू ने यह पूछा कि सोमनाथ मंदिर के लिए धन कहां से आया? तो पटेल ने स्पष्ट किया कि यह कार्य ट्रस्ट और जनसहयोग के माध्यम से हुआ था, न कि सरकारी धन से.

लोकसभा सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी को एक अनचाही सलाह है कि कम से कम ऐसे प्रश्न कांग्रेस के किसी अन्य नेता से पूछवाए जाएं और यह जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खरगे जैसे नेताओं को दी जाए, क्योंकि यदि सोनिया गांधी स्वयं ऐसे प्रश्न उठाती हैं तो देश यह पूछेगा कि जिनका पूर्व नाम 'एंटोनिया माइनो' है, उनका और उनके परिवार का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है? इसलिए उन्हें ऐसे प्रश्न उठाने से बचना चाहिए.

भाजपा की पोस्ट कांग्रेस को चुभेगी

भाजपा ने इसी कार्टून के साथ लिखा, नेहरू की विरासत- यह याद दिलाता है कि कैसे एक विवादित कार्टून, जो 2006 से 2012 तक NCERT की किताबों में छपा था, संविधान बनाने की धीमी रफ्तार और उस दौर के तनाव को दिखाता था. सालों तक छात्रों को इसी तस्वीर के जरिए पढ़ाया गया, जब तक देशभर में गुस्से के बाद इसे आखिरकार हटा नहीं दिया गया. कांग्रेस का बाबासाहेब का अपमान करने का अतीत बार-बार सामने आता रहता है… और यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें असल में किसका नैरेटिव परोसा जा रहा था?'

