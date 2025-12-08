Advertisement
trendingNow13033016
Hindi Newsदेश

नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला

Nehru Baba Saheb Cartoon: भाजपा ने सोमवार को वंदे मातरम पर संसद में चर्चा से पहले एक कार्टून दिखाकर कांग्रेस पर हमला बोला है. इसमें नेहरू और बाबा साहेब दिखाई देते हैं. भाजपा का दावा है कि नेहरू कोड़ा मारते दिखाए जा रहे हैं. इसी पर माहौल गरम हो गया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला

संसद में सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होनी है. इससे पहले एक कार्टून पर सियासी माहौल गरम हो गया है. भाजपा ने एक कार्टून शेयर किया है जिसमें उसका दावा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोड़ा चलाते हुए दिखाया गया है. भाजपा के प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कार्टून दिखाते हुए कहा कि 2012 तक एनसीईआरटी की पुस्तकों में यह कार्टून शामिल था. इसमें पंडित नेहरू को कोड़ा चलाते हुए और बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान का निर्माण करते हुए दिखाया गया था.

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ही उस संविधान के निर्माता हैं, जिस संविधान के प्रतीक को लेकर राहुल गांधी आज राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया, 'उस चित्रण में बाबा साहेब पर कोड़े बरसाते हुए पंडित नेहरू को दिखाया गया है और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू की वास्तविक विरासत को दर्शाता है, जबकि आज गांधी परिवार और नेहरू परिवार यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलने का प्रयास कर रही है.' 

सोनिया पर पात्रा का पलटवार

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा इतिहास को दोबारा लिखने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि इतिहास को सही करने और उन वास्तविक महापुरुषों को उनका उचित सम्मान देने का कार्य कर रही है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में वास्तविक योगदान दिया है. डॉ. पात्रा सोनिया गांधी के आरोपों पर पलटवार कर रहे थे. सोनिया गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारत की विविधताओं के उत्सव से था. 

पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि यह वही धर्मनिरपेक्षता थी जिसमें भगवान राम के अस्तित्व को नकारा गया और जिसमें सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी विरोध किया गया. यहां तक कि सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे विराट व्यक्तित्व के खिलाफ षड्यंत्र से भी पीछे नहीं हटा गया क्योंकि सोमनाथ मंदिर का भव्य निर्माण सरदार पटेल ने कराया था. कुछ समय पहले सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन पटेल की पुस्तक के एक अंश का उल्लेख सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद के लिए सरकारी अनुदान देने का सुझाव नेहरू द्वारा दिया गया था, लेकिन सरदार पटेल ने इसका विरोध किया. फिर नेहरू ने यह पूछा कि सोमनाथ मंदिर के लिए धन कहां से आया? तो पटेल ने स्पष्ट किया कि यह कार्य ट्रस्ट और जनसहयोग के माध्यम से हुआ था, न कि सरकारी धन से.

पढ़ें: मस्जिद तो ठीक, पर बाबरी ही क्यों? हुमायूं कबीर क्या भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं

लोकसभा सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी को एक अनचाही सलाह है कि कम से कम ऐसे प्रश्न कांग्रेस के किसी अन्य नेता से पूछवाए जाएं और यह जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खरगे जैसे नेताओं को दी जाए, क्योंकि यदि सोनिया गांधी स्वयं ऐसे प्रश्न उठाती हैं तो देश यह पूछेगा कि जिनका पूर्व नाम 'एंटोनिया माइनो' है, उनका और उनके परिवार का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है? इसलिए उन्हें ऐसे प्रश्न उठाने से बचना चाहिए.

भाजपा की पोस्ट कांग्रेस को चुभेगी

भाजपा ने इसी कार्टून के साथ लिखा, नेहरू की विरासत- यह याद दिलाता है कि कैसे एक विवादित कार्टून, जो 2006 से 2012 तक NCERT की किताबों में छपा था, संविधान बनाने की धीमी रफ्तार और उस दौर के तनाव को दिखाता था. सालों तक छात्रों को इसी तस्वीर के जरिए पढ़ाया गया, जब तक देशभर में गुस्से के बाद इसे आखिरकार हटा नहीं दिया गया. कांग्रेस का बाबासाहेब का अपमान करने का अतीत बार-बार सामने आता रहता है… और यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें असल में किसका नैरेटिव परोसा जा रहा था?'

पढ़ें: ‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग; अब क्या होगा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

congress bjp news

Trending news

हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
Goa Fire Tragedy
हे भगवान! गोवा क्लब में डांस देखने के चक्कर में ये क्या किया? आग लगने की वजह अब दिखी
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
Sir
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
congress bjp news
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
मस्जिद तो ठीक, पर बाबरी ही क्यों? हुमायूं कबीर क्या BJP को फायदा पहुंचाना चाहते हैं
Humayun Kabir
मस्जिद तो ठीक, पर बाबरी ही क्यों? हुमायूं कबीर क्या BJP को फायदा पहुंचाना चाहते हैं
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
Parliamnet session
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
Darjeeling News in Hindi
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
aap
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
Vande Mataram
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?