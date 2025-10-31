Advertisement
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा; गुजरात में बोले मोदी

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर हुए खास प्रोग्राम में पीएम मोदी ने संबोधन किया और एक बार फिर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जी ने पटेल जी की इच्छा पूरी नहीं होने दी.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:00 AM IST
Pm Modi in Gujarat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के एकता नगर में नर्मदा नदी पर मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के मौके पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की. सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता नगर में एक भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की विविधता में एकता को दर्शाया गया. इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधन भी किया.

सरदार पटेल ने रचा इतिहास

पीएम मोदी ने कहा,'सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए. उनकी ये भावना हमें उनकी जीवनगाथा में दिखाई देती है. सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा. आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को साथ जोड़ने के असंभव कार्य को सरदार साहब ने संभव करके दिखा दिया. एक भारत-श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था.'

नेहरू जी ने पटेल जी नीतियां नहीं मानीं

पीएम ने कहा,'सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही. एक तरफ कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश में जगह-जगह पनपा नक्सलवाद-माओवादी आतंक , ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी लेकिन उस समय की सरकारों ने सरदार साहब को नीतियों पर चलने की जगह रीढ़विहीन रवैये को चुना. इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला.'

'नेहरू ने पटेल जी की इच्छा पूरी नहीं होने दी'

पीएम मोदी ने आगे कहा,'सरदार साहब चाहते थे कि जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही ओर कश्मीर का विलय हो लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी. कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया. कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा. कांग्रेस की लचर नीतियों की वजह से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया. पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की कश्मीर और देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही.'

देश की सुरक्षा खतर में आई तो हर व्यक्ति को खतरा

अब देश ने पहली बार इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है. लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है. लेकिन आज जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं, तो कुछ देशहित से ज्यादा आने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं. ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं. इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे , इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. जबकि, सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी, तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा. इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर संकल्प लेना है कि हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकालकर ही रहेंगे.

