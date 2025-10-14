Advertisement
trendingNow12960848
Hindi Newsदेश

मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद

Nehru Science Centre: मुंबई में एक बार फिर स्टेशन का नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है. मेट्रो स्टेशन 'नेहरू' नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद

Mumbai News: सड़क, स्टेशन या फिर शहर के नामों को लेकर पिछले कुछ वर्षों से लंबी जिद्दोजहद चल रही है. ताजा मामला मुंबई में सामने आया है. यहां मेट्रो स्टेशन से 'नेहरू' नाम हटाए जाने को लेकर विवाद हो गया है. मुंबई मेट्रो 3 के वर्ली स्टेशन से 'नेहरू' नाम हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है.

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति का अपमान बताया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर 'नेहरू' नाम हटाकर स्टेशन का नाम सिर्फ 'साइंस सेंटर' रखा, क्योंकि उन्हें 'नेहरू' नाम से एलर्जी है.

'नेहरू साइंस सेंटर'

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने दलील दी कि कि वर्ली का यह इलाका लंबे समय से 'नेहरू साइंस सेंटर' के नाम से जाना जाता है. यहां तक कि मुंबई मेट्रो 3 के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 'डिस्कवरी हब्स' की लिस्ट में भी इस स्थान को 'नेहरू साइंस सेंटर' ही कहा गया है.  कांग्रेस पार्टी ने इसे पंडित नेहरू के योगदान को मिटाने की साजिश करार दिया और चेतावनी दी कि अगर स्टेशन का नाम 'नेहरू साइंस सेंटर' नहीं रखा गया तो वे आंदोलन शुरू करेंगे.

यह भी पढ़ें: संजय राउत ने कहा- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने जवाब से किया हैरान

कांग्रेस ने बताया आपत्तिजनक कदम

यह विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस ने इसे भारत रत्न पंडित नेहरू की विरासत के साथ छेड़छाड़ का मामला बताया. पार्टी का कहना है कि यह कदम न सिर्फ आपत्तिजनक है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में नेहरू के योगदान को कमतर करने की कोशिश है. दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि यह फैसला प्रशासनिक है और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है. इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है.

भाजपा ने दिया करारा जवाब

वहीं, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रखा था, तभी से इस स्टेशन का नाम 'साइंस सेंटर' प्रस्तावित था. सरकार ने साफ किया कि इसमें कोई राजनीति नहीं की गई है और कांग्रेस को भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

mumbai

Trending news

मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण