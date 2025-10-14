मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद

Mumbai News: सड़क, स्टेशन या फिर शहर के नामों को लेकर पिछले कुछ वर्षों से लंबी जिद्दोजहद चल रही है. ताजा मामला मुंबई में सामने आया है. यहां मेट्रो स्टेशन से 'नेहरू' नाम हटाए जाने को लेकर विवाद हो गया है. मुंबई मेट्रो 3 के वर्ली स्टेशन से 'नेहरू' नाम हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है.

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति का अपमान बताया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर 'नेहरू' नाम हटाकर स्टेशन का नाम सिर्फ 'साइंस सेंटर' रखा, क्योंकि उन्हें 'नेहरू' नाम से एलर्जी है.

'नेहरू साइंस सेंटर'

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने दलील दी कि कि वर्ली का यह इलाका लंबे समय से 'नेहरू साइंस सेंटर' के नाम से जाना जाता है. यहां तक कि मुंबई मेट्रो 3 के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 'डिस्कवरी हब्स' की लिस्ट में भी इस स्थान को 'नेहरू साइंस सेंटर' ही कहा गया है. कांग्रेस पार्टी ने इसे पंडित नेहरू के योगदान को मिटाने की साजिश करार दिया और चेतावनी दी कि अगर स्टेशन का नाम 'नेहरू साइंस सेंटर' नहीं रखा गया तो वे आंदोलन शुरू करेंगे.

यह भी पढ़ें: संजय राउत ने कहा- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने जवाब से किया हैरान

कांग्रेस ने बताया आपत्तिजनक कदम

यह विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस ने इसे भारत रत्न पंडित नेहरू की विरासत के साथ छेड़छाड़ का मामला बताया. पार्टी का कहना है कि यह कदम न सिर्फ आपत्तिजनक है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में नेहरू के योगदान को कमतर करने की कोशिश है. दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि यह फैसला प्रशासनिक है और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है. इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है.

भाजपा ने दिया करारा जवाब

वहीं, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रखा था, तभी से इस स्टेशन का नाम 'साइंस सेंटर' प्रस्तावित था. सरकार ने साफ किया कि इसमें कोई राजनीति नहीं की गई है और कांग्रेस को भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)