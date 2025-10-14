मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद

Nehru Science Centre: मुंबई में एक बार फिर स्टेशन का नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है. मेट्रो स्टेशन 'नेहरू' नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
Mumbai News: सड़क, स्टेशन या फिर शहर के नामों को लेकर पिछले कुछ वर्षों से लंबी जिद्दोजहद चल रही है. ताजा मामला मुंबई में सामने आया है. यहां मेट्रो स्टेशन से 'नेहरू' नाम हटाए जाने को लेकर विवाद हो गया है. मुंबई मेट्रो 3 के वर्ली स्टेशन से 'नेहरू' नाम हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है.
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति का अपमान बताया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर 'नेहरू' नाम हटाकर स्टेशन का नाम सिर्फ 'साइंस सेंटर' रखा, क्योंकि उन्हें 'नेहरू' नाम से एलर्जी है.
'नेहरू साइंस सेंटर'
कांग्रेस ने दलील दी कि कि वर्ली का यह इलाका लंबे समय से 'नेहरू साइंस सेंटर' के नाम से जाना जाता है. यहां तक कि मुंबई मेट्रो 3 के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 'डिस्कवरी हब्स' की लिस्ट में भी इस स्थान को 'नेहरू साइंस सेंटर' ही कहा गया है. कांग्रेस पार्टी ने इसे पंडित नेहरू के योगदान को मिटाने की साजिश करार दिया और चेतावनी दी कि अगर स्टेशन का नाम 'नेहरू साइंस सेंटर' नहीं रखा गया तो वे आंदोलन शुरू करेंगे.
यह विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस ने इसे भारत रत्न पंडित नेहरू की विरासत के साथ छेड़छाड़ का मामला बताया. पार्टी का कहना है कि यह कदम न सिर्फ आपत्तिजनक है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में नेहरू के योगदान को कमतर करने की कोशिश है. दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि यह फैसला प्रशासनिक है और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है. इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है.
वहीं, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रखा था, तभी से इस स्टेशन का नाम 'साइंस सेंटर' प्रस्तावित था. सरकार ने साफ किया कि इसमें कोई राजनीति नहीं की गई है और कांग्रेस को भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए.
(इनपुट-आईएएनएस)
