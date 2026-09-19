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'देश को खतरा कम्युनिज्म से नहीं, हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से है', नेहरू का हवाला देकर बोले हामिद अंसारी

Hamid Ansari Statement: हामिद अंसारी एजी नूरानी मेमोरियल लेक्चर में पहुंचे थे. वहां उन्होंने साल 2019 में आई नूरानी की किताब में जवाहरलाल नेहरू की एक बात का जिक्र किया. इसमें नेहरू ने कहा था कि देश को खतरा दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से है.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 19, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:05 PM IST
'देश को खतरा कम्युनिज्म से नहीं, हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से है', नेहरू का हवाला देकर बोले हामिद अंसारी

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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