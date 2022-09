burning khaki shorts: नेहरू ने पहनी थी RSS की तरह खाकी निकर? कांग्रेस पर BJP का बड़ा प्रहार, जानें क्या है इस तस्वीर का सच

burning khaki shorts controversy: जलती खाकी शॉर्ट्स वाले विवादित पोस्ट के बीच हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है. अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर असम के मुख्यमंत्री ने शॉर्ट्स में जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर पोस्ट की है. उन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए सवाल किया है कि 'क्या आप (कांग्रेस) इसे भी आग लगा देंगे ..' असम मुख्यमंत्री का यह पोस्ट कांग्रेस के जलते शॉर्ट्स वाले पोस्ट के बाद आया है. दोनों ही पार्टियों में ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है. आइये आपको बताते हैं पंडित नेहरू ने जो निकर पहन रखी है, उसका पूरा सच क्या है.

नेहरू की खाकी पैंट वाले तस्वीर का सच?

बता दें कि निकर या शॉर्ट्स या हाफ पैंट में नेहरू की तस्वीरें अक्सर इस झूठे दावे के साथ वायरल होती रही हैं कि नेहरू ने भगवा खाकी पहनी थी. यह भी झूठा दावा किया जाता रहा है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आरएसएस की एक बैठक में इसी निकर में हिस्सा लिया था.

नेहरू की तस्वीर पर छिड़ा विवाद

फैक्ट चेक करने वालों के अनुसार, नेहरू ने कांग्रेस की सेवा दल की वर्दी पहन रखी है, न कि आरएसएस की खाकी. यह तस्वीर आजादी से पहले क्लिक की गई थी, जब 1939 में प्रयागराज में कांग्रेस सेवा दल की बैठक हुई थी. कांग्रेस सेवा दल की यह बैठक नैनी में हुई थी. कांग्रेस सेवा दल के पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू थे और नैनी में यह बैठक आरएसएस की स्थापना से एक साल पहले हुई थी.

