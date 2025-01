Ravi Shankar Prasad: 'न देश समझते हैं.. न संविधान, अनाप-शनाप बकबक करते हैं' रविशंकर प्रसाद का राहुल पर बड़ा हमला

Ravi Shankar Prasad News: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. राहुल गांधी ने हाल ही में 'भारतीय राज्यों' से लड़ाई लड़ने का बयान दिया था. इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी न देश समझते हैं, न संविधान. यही वजह है कि वे हमेशा अनाप-शनाप बकबक करते हैं.

पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे 'इंडियन स्टेट' का भी विरोध करेंगे. राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वह माओवादी भाषा है. हम इसकी भर्त्सना करते हैं. मैं संसद में भी उनको समझा चुका हूं. उनकी आलोचना कर चुका हूं. वे न हिंदुस्तान समझते हैं और न संविधान समझते हैं. इसके कारण अनाप-शनाप बकबक करते हैं.

#WATCH | Patna, Bihar | On Rahul Gandhi's statement, BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "Rahul Gandhi neither understands the country nor the constitution and talked about opposing the entire Indian state today... His language is that of a Maoist and we condemn it totally... I… pic.twitter.com/Tu7G1ICy0H

