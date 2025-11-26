Advertisement
trendingNow13018456
Hindi Newsदेश

Nellie Massacre: 42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें

Nellie Massacre 1983 History: असम के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय 1983 का चुनावी हिंसा और कुख्यात नेली नरसंहार एक बार फिर सुर्खियों में है. 42 साल बाद इस घटना पर दो अलग-अलग जांच रिपोर्टें असम विधानसभा में पेश हुई हैं. एक आधिकारिक और दूसरी गैर-आधिकारिक जांच, जिन दोनों के निष्कर्ष एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 26, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nellie Massacre: 42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें

Assam 1983 violence reports: भारत में गुजरात दंगों, मुंबई के दंगों और सिख विरोधी दंगों का हमेशा चर्चा होती है लेकिन 1984 के सिख दंगों से महज एक साल पहले हुए नेली नरसंहार के बारे में देश के लोग जानते भी नहीं होगे, इस नरसंहार की चर्चा फिर होने लगी है. पहली बार 42 साल बाद असम विधानसभा में मंगलवार को नेली नरसंहारसे संबंधित रिपोर्ट पेश की गई. घटना 18 फरवरी 1983 को घटी थी. इस घटना में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे. मरने वालों में अधिकांश बांग्ला भाषी प्रवासी मुसलमान थे.

नेली नरसंहार
असम में 18 फरवरी 1983 को हुआ नेली नरसंहारआज़ादी के बाद भारत की सबसे भयावह हिंसक घटनाओं में से एक माना जाता है. 42 साल बाद जब इस घटना की रिपोर्ट्स और गवाहियों को फिर से सामने रखा जा रहा है. जानते हैं आखिर 18 फरवरी को क्या हुआ था. 18 फरवरी 1983 की सुबह जब नेल्ली के लोग उठे तो उन्हें पता भी नहीं था कि शाम तक उनके घर, बच्चे, माँ-बाप सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. सिर्फ़ 6-8 घंटे में 14 गांवों के 2,000 से 3,000 बंगाली मूल के मुसलमान (जिनमें ज़्यादातर औरतें-बच्चे थे) काट दिए गए. लाशें नदी में बहाई गईं, कुओं में फेंकी गईं. इस मामले में आज तक एक भी दोषी को सज़ा नहीं हुई है. मंगलवार को असम विधानसभा में उस नरसंहार की दो पुरानी जांच रिपोर्टें पेश हुईं. दोनों रिपोर्ट में अलग-अगल बातें कही गई हैं.

क्यों खास हैं ये रिपोर्टें?
शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में दो रिपोर्टें टेबल हुईं, जिनमें एक थी टी.पी. तिवारी आधिकारिक आयोग रिपोर्ट. दूसरी थी पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.यू. मेहता की गैर-आधिकारिक न्यायिक जांच रिपोर्ट. दोनों रिपोर्टों में असम में हुई हिंसा को लेकर राय अलग-अलग है. तिवारी आयोग का दावा है कि चुनाव करवाने का फैसला सही था. हिंसा के लिए चुनाव को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. विदेशियों और भाषा से जुड़े मुद्दे कई दशक पुरानी समस्या थे. AASU और AAGSP को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि आंदोलनकारियों ने बड़े पैमाने पर आगजनी, सड़क-रेल तोड़फोड़ और बंद-हड़ताल कर चुनाव को रोकने की कोशिश की, जो बाद में नियंत्रण से बाहर हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मेहता आयोग की राय बिल्कुल उलट
गैर-आधिकारिक मेहता आयोग का निष्कर्ष तिवारी रिपोर्ट से साफ अलग दिखता है. उसमें कहा गया कि 1983 का माहौल मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लायक बिल्कुल नहीं था. केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को हालात का अंदाज़ा था, फिर भी चुनाव करवाए गए. रिपोर्ट ने कहा कि चुनाव ही हिंसा का सीधा और मुख्य कारण थे. केंद्र की सत्ता (तब इंदिरा गांधी की सरकार) असम में सरकार बनाने का मौका चाहती थी.

नेल्ली नरसंहार में कितने लोग मारे गए?
तिवारी रिपोर्ट: 1,800 मौतें
मेहता रिपोर्ट: 3,000 मौतें, जिनमें अधिकतर बंगाली-भाषी मुस्लिम थे.

असम के इ‌तिहास की सबसे बड़ी हिंसा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना 1983 की है. उस समय विधानसभा चुनाव हो रहा था. असम आंदोलन के समर्थक चुनाव का विरोध कर रहे थे. उनका मुख्य विरोध अवैध विदेशियों के खिलाफ था. तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था. असम आंदोलन की शुरुआत 1979 में ही हो गई थी. इसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण परिषद के पास था. 150 से अधिक सरकारी अधिकारियों ने इस आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था.

चुनाव के दौरान आंदोलन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस की गोलीबारी में 150 से अधिक आंदोलन समर्थक मारे गए. नेल्ली, गोहपुर, खोईराबाड़ी, सिपाझार और जामुगुरीहाट और सिलापाथर समेत कई स्थानों पर दंगे भड़क गए. जातीय और सांप्रदायिक तनाव फैल चुका था. इनमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं. अनुमान है कि दो हजार से अधिक लोग मारे गए थे.

कैसे फैल गई ‌हिंसा?
तिवा समेत यहां के मूल निवासियों के बीच यह खबर फैल गई थी कि प्रवासी उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. और वे यहीं पर बस जाएंगे. तिवा परिवारों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रवासी ने उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की. उन्होंने रेप का भी आरोप लगाया. इस अफवाह की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया. नेल्ली में व्यापक नरसंहार की घटना हुई. आसपास के 14 गांवों में मुस्लिम रहते थे. सीआरपीएफ की टीम पहुंचने के बाद ही दंगा बंद हुआ.

फिर गठित हुई थी कमेटी
इस मामले में पुलिस ने 688 आपराधिक मामले दर्ज किए. इनमें से 310 मामलों में आरोप तय किए गए. 378 अन्य मामलों में साक्ष्य नहीं मिल सके. हालांकि, 1985 में असम समझौता हुआ, जिसके तहत सभी मामले वापस ले लिए गए. इसके बाद असम आंदोलन भी खत्म सा हो गया था. लेकिन सरकार ने टीपी तिवारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया. बाद में असम फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन ने भी 1984 में इस घटना की जांच के लिए एक गैर-सरकारी मेहता आयोग के गठन की पहल की. 

इसी दोनों आयोग की रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई. पेश होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वैसे तो रिपोर्ट 1987 में पेश हुई थी, लेकिन इसकी कॉपी किसी भी विधायकों को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, इसलिए उन्होंने इसे फिर से पेश किया है. उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट के पेश करना एक शैक्षणिक कवायद है. सीएम ने कहा कि तिवारी आयोग का मुख्य बिंदु है-डेमोग्राफिक चेंज.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Nellie Massacre

Trending news

42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
Nellie Massacre
42 साल बाद फिर नेली नरसंहार की कहानी याद आई, असम के ब्‍लैक चैप्‍टर की खुल रही परतें
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
Constitution day 2025
ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता