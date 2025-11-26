Assam 1983 violence reports: भारत में गुजरात दंगों, मुंबई के दंगों और सिख विरोधी दंगों का हमेशा चर्चा होती है लेकिन 1984 के सिख दंगों से महज एक साल पहले हुए नेली नरसंहार के बारे में देश के लोग जानते भी नहीं होगे, इस नरसंहार की चर्चा फिर होने लगी है. पहली बार 42 साल बाद असम विधानसभा में मंगलवार को नेली नरसंहारसे संबंधित रिपोर्ट पेश की गई. घटना 18 फरवरी 1983 को घटी थी. इस घटना में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे. मरने वालों में अधिकांश बांग्ला भाषी प्रवासी मुसलमान थे.

नेली नरसंहार

असम में 18 फरवरी 1983 को हुआ नेली नरसंहारआज़ादी के बाद भारत की सबसे भयावह हिंसक घटनाओं में से एक माना जाता है. 42 साल बाद जब इस घटना की रिपोर्ट्स और गवाहियों को फिर से सामने रखा जा रहा है. जानते हैं आखिर 18 फरवरी को क्या हुआ था. 18 फरवरी 1983 की सुबह जब नेल्ली के लोग उठे तो उन्हें पता भी नहीं था कि शाम तक उनके घर, बच्चे, माँ-बाप सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. सिर्फ़ 6-8 घंटे में 14 गांवों के 2,000 से 3,000 बंगाली मूल के मुसलमान (जिनमें ज़्यादातर औरतें-बच्चे थे) काट दिए गए. लाशें नदी में बहाई गईं, कुओं में फेंकी गईं. इस मामले में आज तक एक भी दोषी को सज़ा नहीं हुई है. मंगलवार को असम विधानसभा में उस नरसंहार की दो पुरानी जांच रिपोर्टें पेश हुईं. दोनों रिपोर्ट में अलग-अगल बातें कही गई हैं.

क्यों खास हैं ये रिपोर्टें?

शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में दो रिपोर्टें टेबल हुईं, जिनमें एक थी टी.पी. तिवारी आधिकारिक आयोग रिपोर्ट. दूसरी थी पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.यू. मेहता की गैर-आधिकारिक न्यायिक जांच रिपोर्ट. दोनों रिपोर्टों में असम में हुई हिंसा को लेकर राय अलग-अलग है. तिवारी आयोग का दावा है कि चुनाव करवाने का फैसला सही था. हिंसा के लिए चुनाव को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. विदेशियों और भाषा से जुड़े मुद्दे कई दशक पुरानी समस्या थे. AASU और AAGSP को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि आंदोलनकारियों ने बड़े पैमाने पर आगजनी, सड़क-रेल तोड़फोड़ और बंद-हड़ताल कर चुनाव को रोकने की कोशिश की, जो बाद में नियंत्रण से बाहर हो गया.

मेहता आयोग की राय बिल्कुल उलट

गैर-आधिकारिक मेहता आयोग का निष्कर्ष तिवारी रिपोर्ट से साफ अलग दिखता है. उसमें कहा गया कि 1983 का माहौल मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लायक बिल्कुल नहीं था. केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को हालात का अंदाज़ा था, फिर भी चुनाव करवाए गए. रिपोर्ट ने कहा कि चुनाव ही हिंसा का सीधा और मुख्य कारण थे. केंद्र की सत्ता (तब इंदिरा गांधी की सरकार) असम में सरकार बनाने का मौका चाहती थी.

नेल्ली नरसंहार में कितने लोग मारे गए?

तिवारी रिपोर्ट: 1,800 मौतें

मेहता रिपोर्ट: 3,000 मौतें, जिनमें अधिकतर बंगाली-भाषी मुस्लिम थे.

असम के इ‌तिहास की सबसे बड़ी हिंसा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना 1983 की है. उस समय विधानसभा चुनाव हो रहा था. असम आंदोलन के समर्थक चुनाव का विरोध कर रहे थे. उनका मुख्य विरोध अवैध विदेशियों के खिलाफ था. तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था. असम आंदोलन की शुरुआत 1979 में ही हो गई थी. इसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण परिषद के पास था. 150 से अधिक सरकारी अधिकारियों ने इस आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था.

चुनाव के दौरान आंदोलन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस की गोलीबारी में 150 से अधिक आंदोलन समर्थक मारे गए. नेल्ली, गोहपुर, खोईराबाड़ी, सिपाझार और जामुगुरीहाट और सिलापाथर समेत कई स्थानों पर दंगे भड़क गए. जातीय और सांप्रदायिक तनाव फैल चुका था. इनमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं. अनुमान है कि दो हजार से अधिक लोग मारे गए थे.

कैसे फैल गई ‌हिंसा?

तिवा समेत यहां के मूल निवासियों के बीच यह खबर फैल गई थी कि प्रवासी उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. और वे यहीं पर बस जाएंगे. तिवा परिवारों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रवासी ने उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की. उन्होंने रेप का भी आरोप लगाया. इस अफवाह की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया. नेल्ली में व्यापक नरसंहार की घटना हुई. आसपास के 14 गांवों में मुस्लिम रहते थे. सीआरपीएफ की टीम पहुंचने के बाद ही दंगा बंद हुआ.

फिर गठित हुई थी कमेटी

इस मामले में पुलिस ने 688 आपराधिक मामले दर्ज किए. इनमें से 310 मामलों में आरोप तय किए गए. 378 अन्य मामलों में साक्ष्य नहीं मिल सके. हालांकि, 1985 में असम समझौता हुआ, जिसके तहत सभी मामले वापस ले लिए गए. इसके बाद असम आंदोलन भी खत्म सा हो गया था. लेकिन सरकार ने टीपी तिवारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया. बाद में असम फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन ने भी 1984 में इस घटना की जांच के लिए एक गैर-सरकारी मेहता आयोग के गठन की पहल की.

इसी दोनों आयोग की रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई. पेश होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वैसे तो रिपोर्ट 1987 में पेश हुई थी, लेकिन इसकी कॉपी किसी भी विधायकों को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, इसलिए उन्होंने इसे फिर से पेश किया है. उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट के पेश करना एक शैक्षणिक कवायद है. सीएम ने कहा कि तिवारी आयोग का मुख्य बिंदु है-डेमोग्राफिक चेंज.