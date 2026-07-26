/सालों का इंतजार खत्म: नेपाल में अब धड़ल्ले से चलेंगे ₹500 और ₹200 के भारतीय नोट, जानिए कितना कैश ले जाने की है इजाजत

भारत से नेपाल जाने वालों के लिए राहत भरी खबर है. करीब एक दशक से लागू एक अहम प्रतिबंध अब खत्म कर दिया गया है. नेपाल सरकार ने भारतीय यात्रियों और नेपाली नागरिकों को नए डिजाइन वाले 200 और 500 रुपये के भारतीय नोट साथ ले जाने की अनुमति दे दी है. इससे दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले पर्यटकों, व्यापारियों और आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी. यह फैसला 2016 की नोटबंदी के बाद लागू किए गए नियमों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने नियमों में संशोधन करते हुए भारतीय और नेपाली नागरिकों को 200 रुपये और नए डिजाइन वाले 500 रुपये के भारतीय नोट नेपाल लाने और वहां से वापस ले जाने की मंजूरी दे दी है. हालांकि यह अनुमति केवल 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए नए नोटों पर ही लागू होगी. इससे पहले नेपाल यात्रा के दौरान व्यवहारिक रूप से लोग केवल 100 रुपये के भारतीय नोट ही साथ ले जा सकते थे, जबकि कुल राशि की सीमा 25,000 रुपये पहले भी तय थी.
नए नियमों के तहत भी अधिकतम सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भारत और नेपाल के नागरिक अब अधिकतम 25,000 रुपये तक की भारतीय मुद्रा अपने साथ ले जा सकते हैं. इस राशि में नए डिजाइन वाले 200 और 500 रुपये के नोट शामिल किए जा सकते हैं.
8 नवंबर 2016 को भारत में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे. इसके बाद नेपाल ने सुरक्षा और वैधता के मद्देनजर 100 रुपये से बड़े भारतीय नोटों के इस्तेमाल और प्रवेश पर रोक लगा दी थी. हालांकि भारत ने बाद में नए डिजाइन वाले 500 रुपये के नोट और 200 रुपये का नया नोट जारी कर दिया, लेकिन नेपाल ने कई वर्षों तक पुराने प्रतिबंध को जारी रखा. अब जाकर इसमें राहत दी गई है.
नेपाल ने साफ किया है कि केवल नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए 500 रुपये के नोट और 200 रुपये के नोट ही मान्य होंगे. नोटबंदी से पहले वाले 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट अब भी नेपाल में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.
नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार इस फैसले से सबसे अधिक लाभ इन लोगों को होगा.
नेपाल घूमने जाने वाले भारतीय पर्यटक.
भारत आने-जाने वाले नेपाली नागरिक.
भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार करने वाले कारोबारी.
दोनों देशों के बीच नियमित यात्रा करने वाले लोग.
नए नियम लागू होने से नकद भुगतान और छोटे-मोटे लेनदेन पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएंगे.
नेपाल राष्ट्र बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि नेपाली नागरिक भारत के अलावा किसी अन्य देश से भारतीय मुद्रा नेपाल नहीं ला सकते. इसी तरह नेपाल से किसी तीसरे देश में भी भारतीय नोट लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी. यानी भारतीय मुद्रा का आवागमन केवल भारत और नेपाल के बीच ही मान्य रहेगा.
नेपाल राष्ट्र बैंक ने विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों को भी दोहराया है. इसके मुताबिक, कोई भी यात्री बिना कस्टम घोषणा के अधिकतम 5,000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल लेकर जा सकता है. यदि राशि 5,000 डॉलर से अधिक होती है तो नेपाल पहुंचने पर कस्टम में इसकी घोषणा करना अनिवार्य होगा. साथ ही बैंक ने स्पष्ट किया है कि 5,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर तक की भारतीय मुद्रा बिना घोषणा के तभी लाई जा सकती है, जब वह 100 रुपये या उससे कम मूल्यवर्ग के नोटों में हो.